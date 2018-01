Santos estuda reformulação completa no time B; entenda

O Santos está estudando uma reformulação completa no time B. O elenco deve se reapresentar no CT Rei Pelé na próxima segunda-feira. E nem a comissão técnica está confirmada.

O técnico Kleiton Lima tem futuro incerto, assim como Diogo Vitor, camisa 10 e destaque do time. O atacante negocia a renovação do contrato que se encerra no dia 31 de março. Outros atletas como o goleiro Gabriel Gasparotto e o lateral-direito Felipe Rodrigues já saíram para Arouca-POR e Sport, respectivamente

E mais do que técnico ou jogadores, o Peixe deseja mudar a filosofia da categoria. A nova diretoria entende que o principal objetivo da equipe precisa ser aliar a base ao profissional, com atletas que não tenham mais idade para o time sub-20 ou que tenham perdido o espaço no elenco profissional.

Na gestão de Modesto Roma, muitos jogadores foram contratados e poucos da base acabaram utilizados. O elenco tinha mais de 40 jogadores e muitos com contrato curto, utilizados apenas como vitrine.

O atual pensamento é de contratar apenas se o atleta for fora da curva e precisar de tempo de amadurecimento antes do profissional. Caso contrário, é achar soluções no próprio clube para valorizar patrimônio e ter mais chance de lucrar com negociações no futuro.

Em resumo, há o objetivo de ter um Santos B enxuto, formado majoritariamente por Meninos da Vila e uma ou outra aposta contratada ou que não tenha dado certo logo de cara no time principal. O planejamento está sendo colocado em prática pelo executivo de futebol Gustavo Vieira, com o aval do técnico Jair Ventura.