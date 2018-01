Santos continua reformas na Vila Belmiro e remove vidros

A diretoria do Santos segue com o projeto de reformar a Vila Belmiro para aumentar a sensação de “alçapão” no estádio.

Depois de rebaixar os vidros em frente aos assentos da lateral do campo, o Peixe retirou o vidro de trás de um dos gols da Vila, do lado do placar eletrônico. Agora, a separação é feita apenas pelas grades.

Outra obra será feita nas próximas semanas. O Peixe acabará com os camarotes posicionados atrás do gol oposto ao placar. No lugar, será construída uma arquibancada popular, aumentando a capacidade do estádio e deixando os torcedores próximos ao campo.

A modernização da Vila Belmiro, com vidros no lugar das grades, foi feita na gestão de Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro e Odilio Rodrigues. Resgatar a atmosfera de alçapão era uma campanha de eleição de José Carlos Peres e Orlando Rollo.