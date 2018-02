Novo jeito de jogar e dilema no ataque: as dúvidas de Jair no Santos

Jair Ventura quebrará a cabeça antes de definir o time do Santos para enfrentar o São Caetano na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O técnico tem dúvidas no sistema tático e nos titulares da defesa e do ataque.

A Gazeta Esportiva mostra abaixo as três principais interrogações do Peixe para a sequência do Paulistão. Vale lembrar que o alvinegro perdeu a liderança do Grupo 4 para o Botafogo.

Time ofensivo?

No empate em 2 a 2 com a Ferroviária, Jair optou por não ter um volante de contenção. Sem Alison, suspenso, Renato, Vecchio e Jean Mota compuseram o meio-campo. Para enfrentar o São Caetano, o camisa 5 volta a ficar à disposição. E agora? Manter os três meio-campistas ou reforçar a equipe como nas primeiras rodadas?

Trio de ataque

Copete também esteve suspenso diante da Ferroviária. Seu substituto foi Gabigol, que é titular absoluto. Agora, o colombiano disputa a vaga com Eduardo Sasha e Arthur Gomes. O atacante tem a ajuda na marcação como trunfo, mas, no ataque, não teve boas atuações nas cinco primeiras rodadas. Sasha e Arthur já fizeram dois gols cada. Copete, nenhum.

Lateral esquerda

Caju, o titular, não vive boa fase. O lateral-esquerdo cometeu pênalti e poderia ter evitado os dois gols da Ferroviária. Para piorar, o substituto Romário também não transmite confiança. O reforço para 2018 foi substituído antes do intervalo em jogo-treino contra o EC São Bernardo há uma semana. Para resolver o problema, Jair Ventura pode optar pelo meia Jean Mota ou pelo atacante Copete, que não comprometem nessa função.