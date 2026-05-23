Celtic vence Copa da Escócia e conquista a dobradinha nacional

O Celtic ganhou a Copa da Escócia com uma vitória por 3 a 1 sobre o Dunfermline neste sábado, garantindo a dobradinha nacional sete dias após a dramática conquista do Campeonato Escocês.
— Celtic Football Club (@CelticFC) May 23, 2026
A equipe comandada por Martin O'Neill abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo graças aos gols de Daizen Maeda e Arne Engels no Hampden Park.
Kelechi Iheanacho marcou após o intervalo para praticamente definir o resultado, tornando o gol tardio de Josh Cooper apenas um consolo para o Dunfermline, amplamente dominado.
Celtic impulsionado pelo técnico
Foi a nona vitória consecutiva do Celtic em todas as competições, com o clube vivendo seu melhor momento justamente após ser impulsionado pelo técnico interino O'Neill.
O 43º título da Copa da Escócia coroou um final de temporada incrível para o treinador de 74 anos. O'Neill, agora, soma nove títulos importantes como técnico do Celtic ao longo de 26 anos.
Também foi a 14ª dobradinha entre Campeonato Escocês e Copa da Escócia conquistada pelo clube. O treinador vive sua segunda passagem como interino no comando da equipe de Glasgow nesta temporada e ainda não definiu se retornará no próximo ano.
Por isso, foi simbólico que a possível despedida de O'Neill tenha ocorrido diante do técnico do Dunfermline, Neil Lennon, que foi peça importante nos times dirigidos por O'Neill no Celtic e no Leicester City no início de sua carreira como treinador.
Título na última rodada
O Celtic superou o Hearts na disputa pelo título da Premiership no último fim de semana ao virar para 3 a 1 sobre a equipe de Edimburgo na rodada final.
O time de O'Neill precisou de gols tardios de Maeda e Callum Osmand para terminar dois pontos à frente da equipe comandada por Derek McInnes, que liderou a tabela durante meses.
O Hearts ficou furioso porque o Celtic permaneceu na briga pelo título graças a um pênalti polêmico que garantiu vitória sobre o Motherwell na penúltima rodada.
Desta vez, porém, não houve necessidade de drama ou polêmica na final. O Celtic abriu o placar aos 19 minutos, quando Alistair Johnston encontrou Maeda, que encobriu o goleiro Aston Oxborough.
A vantagem aumentou aos 36 minutos, quando Engels acertou um chute potente de 25 metros que deixou Oxborough sem reação. Iheanacho aproveitou passe em profundidade de Benjamin Nygren e mostrou grande habilidade para driblar três defensores antes de marcar, aos 72 minutos.
Cooper descontou no rebote após chute de Charlie Gilmour ser bloqueado aos 79 minutos, mas o Celtic nunca esteve realmente ameaçado de perder a vantagem.
Por AFP