Tabela da Copa do Mundo 2026: veja data, horário e local dos jogos

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho, com jogos realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. As partidas já têm datas, horários e locais definidos — veja a tabela completa com todas as informações dos confrontos.
O Brasil estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, em Nova Iorque, às 19 horas (de Brasília). Na sequência, enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, às 22 horas (de Brasília).
Fechando a participação na fase de grupos, a Seleção encara a Escócia no dia 24 de junho, às 19 horas, em Miami (de Brasília).
Tabela completa da 1ª fase da Copa:
Grupo A
11/6 - México x África do Sul — às 16h (de Brasília) — Estádio Azteca (Cidade do México)
11/6 - Coreia do Sul x Repescagem Europa D — às 23h (de Brasília) — Estadio Akron (Guadalajara)
18/6 - Repescagem Europa D x África do Sul — às 13h (de Brasília) — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
18/6 - México x Coreia do Sul — às 22h (de Brasília) — Estadio Akron (Guadalajara)
24/6 - Repescagem Europa D x México — às 22h (de Brasília) — Estádio Azteca (Cidade do México)
24/6 - África do Sul x Coreia do Sul — às 22h (de Brasília) — Estadio BBVA (Monterrey)
Grupo B
12/6 - Canadá x Repescagem Europa A — às 16h (de Brasília) — BMO Field (Toronto)
13/6 - Catar x Suíça — às 16h (de Brasília) — Levi’s Stadium (San Francisco)
18/6 - Suíça x Repescagem Europa A — às 16h (de Brasília) — SoFi Stadium (Los Angeles)
18/6 - Canadá x Catar — às 19h (de Brasília) — BC Place (Vancouver)
24/6 - Suíça x Canadá — às 16h (de Brasília) — BC Place (Vancouver)
24/6 - Repescagem Europa A x Catar — às 16h (de Brasília) — Lumen Field (Seattle)
Grupo C
13/6 - Brasil x Marrocos — às 19h (de Brasília) — MetLife Stadium (Nova Iorque/Nova Jérsei)
13/6 - Haiti x Escócia — às 22h (de Brasília) — Gillette Stadium (Boston)
19/6 - Brasil x Haiti — às 22h (de Brasília) — Lincoln Financial Field (Filadélfia)
19/6 - Escócia x Marrocos — às 19h (de Brasília) — Gillette Stadium (Boston)
24/6 - Escócia x Brasil — às 19h (de Brasília) — Hard Rock Stadium (Miami)
24/6 - Marrocos x Haiti — às 19h (de Brasília) — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Grupo D
12/6 - EUA x Paraguai — às 22h (de Brasília) — SoFi Stadium (Los Angeles)
13/6 - Austrália x Repescagem Europa C — às 1h (de Brasília) — BC Place (Vancouver)
19/6 - Repescagem Europa C x Paraguai — às 1h (de Brasília) — Levi’s Stadium (San Francisco)
19/6 - EUA x Austrália — às 16h (de Brasília) — Lumen Field (Seattle)
25/6 - Repescagem Europa C x EUA — às 23h (de Brasília) — SoFi Stadium (Los Angeles)
25/6 - Paraguai x Austrália — às 23h (de Brasília) — Levi’s Stadium (San Francisco)
Grupo E
14/6 - Alemanha x Curaçao — às 14h (de Brasília) — NRG Stadium (Houston)
14/6 - Costa do Marfim x Equador — às 20h (de Brasília) — Lincoln Financial Field (Filadélfia)
20/6 - Alemanha x Costa do Marfim — às 17h (de Brasília) — BMO Field (Toronto)
20/6 - Equador x Curaçao — às 21h (de Brasília) — Arrowhead Stadium (Kansas City)
25/6 - Equador x Alemanha — às 17h (de Brasília) — MetLife Stadium (Nova Iorque/Nova Jérsei)
25/6 - Curaçao x Costa do Marfim — às 17h (de Brasília) — Lincoln Financial Field (Filadélfia)
Grupo F
14/6 - Holanda x Japão — às 17h (de Brasília) — AT&T Stadium (Dallas)
14/6 - Repescagem Europa B x Tunísia — às 23h (de Brasília) — Estadio BBVA (Monterrey)
20/6 - Holanda x Repescagem Europa B — às 14h (de Brasília) — NRG Stadium (Houston)
20/6 - Tunísia x Japão — às 1h (de Brasília) — Estadio BBVA (Monterrey)
25/6 - Tunísia x Holanda — às 20h (de Brasília) — Arrowhead Stadium (Kansas City)
25/6 - Japão x Repescagem Europa B — às 20h (de Brasília) — AT&T Stadium (Dallas)
Grupo G
15/6 - Bélgica x Egito — às 16h (de Brasília) — Lumen Field (Seattle)
15/6 - Irã x Nova Zelândia — às 22h (de Brasília) — SoFi Stadium (Los Angeles)
21/6 - Bélgica x Irã — às 16h (de Brasília) — SoFi Stadium (Los Angeles)
21/6 - Nova Zelândia x Egito — às 22h (de Brasília) — BC Place (Vancouver)
26/6 - Nova Zelândia x Bélgica — às 00h (de Brasília) — BC Place (Vancouver)
26/6 - Egito x Irã — às 00h (de Brasília) — Lumen Field (Seattle)
Grupo H
21/6 - Espanha x Arábia Saudita — às 13h (de Brasília) — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
15/6 - Arábia Saudita x Uruguai — às 19h (de Brasília) — Hard Rock Stadium (Miami)
21/6 - Uruguai x Cabo Verde — às 19h (de Brasília) — Hard Rock Stadium (Miami)
26/6 - Uruguai x Espanha — às 21h (de Brasília) — Estadio Akron (Guadalajara)
26/6 - Cabo Verde x Arábia Saudita — às 21h (de Brasília) — NRG Stadium (Houston)
Grupo I
16/6 - França x Senegal — às 16h (de Brasília) — MetLife Stadium (Nova Iorque/Nova Jérsei)
16/6 - Repescagem Intercontinental 2 x Noruega — às 19h (de Brasília) — Gillette Stadium (Boston)
22/6 - França x Repescagem Intercontinental 2 — às 18h (de Brasília) — Lincoln Financial Field (Filadélfia)
22/6 - Noruega x Senegal — às 21h (de Brasília) — MetLife Stadium (Nova Iorque/Nova Jérsei)
26/6 - Noruega x França — às 16h (de Brasília) — Gillette Stadium (Boston)
26/6 - Senegal x Repescagem Intercontinental 2 — às 16h (de Brasília) — BMO Field (Toronto)
Grupo J
16/6 - Argentina x Argélia — às 22h (de Brasília) — Arrowhead Stadium (Kansas City)
16/6 - Áustria x Jordânia — às XXh (de Brasília) — Levi’s Stadium (San Francisco)
22/6 - Argentina x Áustria — às 14h (de Brasília) — AT&T Stadium (Dallas)
16/6 - Jordânia x Argélia — às 0h (de Brasília) — Levi’s Stadium (San Francisco)
27/6 - Jordânia x Argentina — às 23h (de Brasília) — AT&T Stadium (Dallas)
27/6 - Argélia x Áustria — às 23h (de Brasília) — Arrowhead Stadium (Kansas City)
Grupo K
17/6 - Portugal x Repescagem Intercontinental 1 — às 14h (de Brasília) — NRG Stadium (Houston)
17/6 - Uzbequistão x Colômbia — às 23h (de Brasília) — Estádio Azteca (Cidade do México)
23/6 - Portugal x Uzbequistão — às 14h (de Brasília) — NRG Stadium (Houston)
23/6 - Colômbia x Repescagem Intercontinental 1 — às 23h (de Brasília) — Estadio Akron (Guadalajara)
27/6 - Colômbia x Portugal — às 20h30 (de Brasília) — Hard Rock Stadium (Miami)
27/6 - Repescagem Intercontinental 1 x Uzbequistão — às 20h30 (de Brasília) — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Grupo L
17/6 - Inglaterra x Croácia — às 17h (de Brasília) — AT&T Stadium (Dallas)
17/6 - Gana x Panamá — às 20h (de Brasília) — BMO Field (Toronto)
23/6 - Inglaterra x Gana — às 17h (de Brasília) — Gillette Stadium (Boston)
23/6 - Panamá x Croácia — às 20h (de Brasília) — BMO Field (Toronto)
27/6 - Panamá x Inglaterra — às 18h (de Brasília) — MetLife Stadium (Nova Iorque/Nova Jérsei)
27/6 - Croácia x Gana — às 18h (de Brasília) — Lincoln Financial Field (Filadélfia).