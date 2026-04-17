Passagens de trem de Nova York serão 12 vezes mais caras durante a Copa do Mundo

Os espectadores da Copa do Mundo de 2026 que desejarem viajar de trem de Nova York para o MetLife Stadium, localizado na vizinha Nova Jersey, terão de pagar doze vezes a tarifa padrão por uma passagem de ida e volta, conforme anunciaram nesta sexta-feira o comitê organizador local e a agência de transportes.

Os torcedores deverão pagar US$ 150 (R$ 747 na cotação atual) pela passagem, bem acima do preço atual de aproximadamente US$ 12,90 para o deslocamento até o estádio em East Rutherford, que sediará oito partidas do Mundial, incluindo a final, no dia 19 de julho.

Kris Kolluri, presidente e CEO da New Jersey Transit, explicou durante uma coletiva de imprensa que essa tarifa especial é necessária para compensar o custo de US$ 48 milhões (R$ 239 milhões) da operação de trens especiais para o complexo esportivo.

Sem essa tarifa, os usuários diários da malha ferroviária de Nova Jersey acabariam "subsidiando 92 por cento" dos custos de transporte para os torcedores da Copa do Mundo, observou ele.

"Ninguém entre as pessoas com quem conversei considera justo que os usuários honestos e sensatos de Nova Jersey arquem com esse custo por anos", acrescentou Kolluri. "São os torcedores que comparecem ao jogo que deveriam assumir esse ônus".

Ao todo, serão vendidos 40.000 bilhetes de trem de ida e volta para cada partida, a partir de 13 de maio.

O trajeto, que abrange cerca de trinta quilômetros, dura aproximadamente meia hora.

Além disso, 10.000 pessoas poderão viajar em ônibus fretados pelo comitê organizador local. Os bilhetes, que custam US$ 80 (R$ 400) para ida e volta, começaram a ser vendidos nesta sexta-feira.

O MetLife Stadium tem capacidade para 78.000 pessoas.

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*Por AFP