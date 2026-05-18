No grupo da Argentina, Áustria anuncia convocados para a Copa

A Áustria, adversária da Argentina no Grupo J, anunciou a lista com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os destaques está o experiente David Alaba, do Real Madrid, capitão e principal liderança da seleção.
Além dele, estão entre os nomes convocados por Ralf Rangnick: Arnautovic, ex-Inter de Milão, Sabitzer, ex-Manchester United e atualmente no Borussia Dortmund, e Laimer, lateral do Bayern de Munique.
A seleção da Áustria disputará sua oitava Copa do Mundo e retorna ao torneio após 28 anos.. O melhor desempenho de sua história aconteceu em 1954, quando conquistou o terceiro lugar.
Confira os convocados
Goleiros: Alexander Schlager, Florian Wiegele e Patrick Pentz.
Zagueiros: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Marco Friedl e Michael Svoboda.
Laterais: Phillipp Mwene e Alexander Prass.
Meio-campistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner e Alessandro Schopf.
Atacantes: Marko Arnautović, Michael Gregoritsch e Sasa Kalajdzic.
Agenda da Áustria
Na fase de grupos, a Áustria estreia diante da Jordânia no dia 17 de junho, no Levi’s Stadium, em Santa Clara. Na segunda rodada, joga contra a Argentina, no dia 22, no AT&T Stadium, no Texas. Encerrando sua participação na primeira fase, a equipe enfrenta a Argélia no dia 27 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas.