"Estamos prontos", diz Infantino a menos de um mês da Copa do Mundo

"Estamos prontos", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um vídeo publicado nesta quarta-feira (13) pela entidade máxima do futebol, a menos de um mês da Copa do Mundo de 2026.

"Os preparativos estão indo muito bem, a expectativa está aumentando. Estamos há vários anos esperando esse pontapé inicial [dia 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México], que chegará em breve, e já é hora de começar. Estamos prontos para abrir nossas portas e receber o mundo", disse o dirigente ítalo-suíço.

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"Mais de seis milhões de torcedores nos estádios, dezenas de milhões ao redor das 16 cidades-sede, em três países magníficos, e seis bilhões de pessoas verão os jogos de suas casas. Preparem-se, nós estamos preparados", acrescentou Infantino.

"O que queremos é unir o mundo, nosso mundo precisa disso", continuou.

"Estamos trabalhando na cerimônia de abertura, na qual iremos celebrar o futebol e também a música. Contamos com artistas excepcionais que atuarão no México, no Canadá e nos Estados Unidos para que o futebol e a música unam o mundo", concluiu.

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo começará com três cerimônias de abertura antes dos jogos de estreia dos três países organizadores: México, Estados Unidos e Canadá.

Faltando um mês para o início do torneio, esta edição já enfrentou uma série de polêmicas: desde o impasse diplomático em torno da participação do Irã após a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no Oriente Médio até a política anti-imigração do presidente americano, Donald Trump, passando pelos preços considerados exorbitantes dos ingressos para os jogos e as temperaturas extremas previstas.

*com conteúdo da AFP