Hervé Renard anuncia que não é mais técnico da Arábia Saudita

O francês Hervé Renard disse à AFP nesta sexta-feira que foi exonerado do cargo de técnico da Arábia Saudita, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo de 2026.

Renard, de 57 anos, havia retornado para uma segunda passagem como técnico da Arábia Saudita no final de 2024, após tê-los comandado na última Copa do Mundo no Catar.

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*com conteúdo da AFP