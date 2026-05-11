Fifa apresenta Grupo de Estudos Técnicos para a Copa do Mundo com Gilberto Silva

A Fifa apresentou nesta segunda-feira o Grupo de Estudos Técnicos (GET) para a Copa do Mundo 2026. O grupo comandado pelo ex-treinador francês Arsène Wenger conta com Gilberto Silva, campeão do mundo em 2002, e promete fornecer métricas e analises amplas sobre os 104 jogos que acontecerão na competição.

O mineiro de 49 anos é o único representante do Brasil na entidade para a função. Além de campeão de Copa, Gilberto fez parte do elenco que venceu o Campeonato Inglês de forma invicta no Arsenal, e foi multicampeão no Atlético-MG.

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Além do campeão pela Seleção Brasileira, o grupo, que será coordenado por Pascal Zuberbuhler, contará também com: Otto Addo (Gana), Tobin Heath (EUA), Jürgen Klinsmann (Alemanha), Jayne Ludlow (País de Gales), Michael O’Neill (Irlanda do Norte), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Países Baixos) e Pablo Zabaleta (Argentina).

Além dos ex-jogadores, o projeto conta com apoio de uma equipe de analistas de futebol, engenheiros de dados, cientistas de dados e analistas de desempenho.

Modernização no futebol

Arsène Wenger falou sobre a promessa de entregar para o mundo as métricas e dados de desempenho mais modernos da história das Copas.

"O Grupo de Estudos Técnicos ajuda a identificar tendências no futebol, a preparar as futuras gerações para a evolução do futebol e a contribuir para tornar o esporte ainda mais empolgante, destacando as qualidades que os jogadores precisarão ter no futuro", disse o francês.

"Com um nível sem precedentes de dados de alta qualidade, o GET poderá descrever, analisar e interpretar o que acontece dentro de campo de uma forma que sirva de inspiração tanto para os especialistas técnicos quanto para a torcida. Não estamos apenas coletando mais dados do que antes, mas também tentando encontrar o equilíbrio ideal entre conhecimento técnico e dados. Ao mesmo tempo, queremos compartilhar nossas observações técnicas em tempo real durante o torneio", concluiu o ex-treinador.

O GET analisará todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 em uma posição tática exclusiva nos estádios ou na sala de análise de desempenho em Miami. Em ambos os casos, os especialistas terão acesso a seis ângulos de vídeo e milhares de dados ao vivo durante os jogos.

Os ganhadores dos prêmios individuais do torneio também serão escolhidos pelos membros do grupo.