FIFA avalia mudança na suspensão por cartões amarelos para a Copa do Mundo

*Por Lucas Passoli

Nesta terça-feira, a FIFA fará uma reunião, em Vancouver, para avaliar a introdução de uma nova janela para zerar os cartões amarelos na Copa do Mundo. A ideia da entidade é suspender os cartões ao final de fase de grupos e após as quartas de final.

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Regra atual e objetivo da proposta

Nas edições anteriores, os cartões amarelos eram zerados apenas após as quartas de final. No entanto, com o aumento de seleções e de jogos no mundial de 2026, a FIFA planeja alterar a regra, evitando muitas suspensões.

Como funcionaria a nova regra

Caso a entidade máxima do futebol mundial aprove a mudança, um jogador só será suspenso caso receba dois cartões amarelos em duas das três partidas na fase de grupos ou em dois dos três confrontos válidos pelos 32 avos, oitavas e quartas de final.

No entanto, se a proposta não for aceita, o atleta que acumular dois cartões amarelos até a fase de quartas de finais será suspenso.

A FIFA acredita que a aprovação dessa nova abordagem reduz o risco de suspensões excessivas e evita que jogadores fiquem fora de partidas eliminatórias importantes.

A informação foi inicialmente divulgada pelo The Athletic e confirmada pela Gazeta Esportiva.