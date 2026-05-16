Com Son e Kim Min-jae, Coreia do Sul anuncia convocados para a Copa do Mundo

A seleção da Coreia do Sul divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 na madrugada deste sábado. A equipe está no Grupo A, ao lado de México, África do Sul e República Tcheca. O destaque é o atacante Son Heung-min, atualmente no Los Angeles FC.

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Os sul-coreanos garantiram vaga no Mundial após avançarem nas Eliminatórias Asiáticas e chegam para mais uma participação consecutiva em Copas. A equipe aposta na experiência de Son e em jogadores que atuam no futebol europeu, como Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, do Bayern de Munique, para tentar repetir campanhas de destaque, como a histórica semifinal de 2002.

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Veja abaixo a lista dos convocados:

Goleiros: Kim Seunggyu (FC Tokyo), Song Bumkeun (Jeonbuk Hyundai Motors) e Jo Hyeonwoo (Ulsan HD)

Defensores: Kim Moonhwan (Daejeon Hana Citizen), Kim Min-jae (Bayern de Munique), Kim Taehyeon (Kashima Antlers), Park Jinseob (Zhejiang FC), Seol Youngwoo (Estrela Vermelha), Jens Castrop (Borussia Monchenladbach), Lee Kihyuk (Gangwon FC), Lee Taeseok (Áustria Viena), Lee Hanbeom (FC Midtjylland) e Cho Yumin(Sharjah FC);

Meio-campistas: Kim Jingyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Junho (Stoke City), Paik Seungho (Birmingham City), Yang Hyunjun (Celtic), Eom Jisung (Swansea City), Lee Kang-in (PSG), Lee Donggyeong (Ulsan HD), Lee Jaesung (Mainz), Hwang Inbeom (Feyenoord) e Hwang Heechan (Wolverhampton);

Atacantes: Son Heung-min (Los Angeles FC), Oh Hyeongyu (Besiktas) e Cho Gue-sung (FC Midtjylland).