Com desfalques, Japão divulga convocados para a Copa do Mundo; confira

O Japão anunciou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho. Marcada por desfalques de peso e retornos importantes, a seleção estreia no torneio contra a Holanda, no dia 14 de junho.

A convocação do técnico Hajime Moriyasu conta com baixas importantes por lesão, como Kaoru Mitoma, do Brighton, que se machucou na última partida contra o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. Outro nome fora é Takumi Minamino, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em dezembro de 2025.

Por outro lado, o Japão terá a presença de Wataru Endo, volante do Liverpool, recuperado de uma grave lesão no pé esquerdo. Entre as surpresas da lista estão o experiente Yuto Nagatomo, de 39 anos, que disputará sua quinta Copa do Mundo, e Takehiro Tomiyasu, ex-Arsenal, que não era convocado há dois anos.

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Confira a lista dos convocados

Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa.

Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo.

Meias: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito.

Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.

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Calendário do Japão

O Japão está no grupo F, com Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia acontece no dia 14 de junho, contra a Holanda, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, ás 17h (de Brasília).