Bruxa à solta? Veja craques que podem perder a Copa do Mundo

A menos de dois meses para o início da Copa do Mundo de 2026, o principal medo de qualquer jogador é se machucar e não se recuperar a tempo para a disputa do Mundial. Por conta disso, diversas seleções estão ficando preocupadas com o aumento da indigesta lista de desfalques, principalmente a Brasileira.

Ancelotti já não vai contar com Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito durante partida contra o Getafe, em março. Já no último final de semana, Estevão e Éder Militão se machucaram e são dúvidas para a disputa do torneio. O atacante do Chelsea teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Já o zagueiro do Real Madrid teve uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, que deve o deixar fora por quatro semanas.

Por outro lado, diversas seleções também tem desfalques importantes para o Mundial. Veja a lista completa abaixo:

Serge Gnabry: ruptura no músculo adutor da coxa direita

Joaquín Panichelli: ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito

Juan Foyth: rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda

Samu Aghehowa: ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito

Jack Grealish: fratura por estresse no pé esquerdo

Hugo Ekitike: ruptura no tendão de Aquiles

Takumi Minamino: Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Mohammed Salisu: Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Dúvidas na Espanha, Argentina e Turquia

Em boletim médico anunciado na última quarta-feira, o Barcelona confirmou uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda de Lamine Yamal. A escolha por um tratamento conservador significa que o jovem irá perder o restante da temporada, no entanto, sua presença na Copa é esperada.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle). The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Já a Argentina não sabe se vai poder contar com Cristian Romero. O zagueiro do Tottenham sofreu uma lesão ligamentar colateral do joelho direito e pode ficar fora dos gramados por até oito semanas.

Por último, Arda Guler também não tem presença garantida na competição. O turco teve uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita, a mesma sofrida por Militão.

Veja abaixo lista dos jogadores que podem perder a Copa por lesão:

Lamine Yamal: lesão no bíceps femoral da coxa esquerda

Cristian Romero: lesão ligamentar colateral do joelho direito

Arda Guler: lesão muscular no bíceps femoral da perna direita

Estevão: lesão no músculo posterior da coxa direita

Éder Militão: lesão no bíceps femoral da perna esquerda

Marc-André Ter Stegen: lesão no músculo isquiotibial

Josko Gvardiol: fratura na tíbia da perna direita

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