Apostas

Bruxa à solta? Veja craques que podem perder a Copa do Mundo

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por Glyn KIRK / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 07:00

A menos de dois meses para o início da Copa do Mundo de 2026, o principal medo de qualquer jogador é se machucar e não se recuperar a tempo para a disputa do Mundial. Por conta disso, diversas seleções estão ficando preocupadas com o aumento da indigesta lista de desfalques, principalmente a Brasileira.

Ancelotti já não vai contar com Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito durante partida contra o Getafe, em março. Já no último final de semana, Estevão e Éder Militão se machucaram e são dúvidas para a disputa do torneio. O atacante do Chelsea teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Já o zagueiro do Real Madrid teve uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, que deve o deixar fora por quatro semanas.

Por outro lado, diversas seleções também tem desfalques importantes para o Mundial. Veja a lista completa abaixo:

  • Serge Gnabry: ruptura no músculo adutor da coxa direita
  • Joaquín Panichelli: ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito
  • Juan Foyth: rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda
  • Samu Aghehowa: ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito
  • Jack Grealish: fratura por estresse no pé esquerdo
  • Hugo Ekitike: ruptura no tendão de Aquiles
  • Takumi Minamino: Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
  • Mohammed Salisu: Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Dúvidas na Espanha, Argentina e Turquia

Em boletim médico anunciado na última quarta-feira, o Barcelona confirmou uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda de Lamine Yamal. A escolha por um tratamento conservador significa que o jovem irá perder o restante da temporada, no entanto, sua presença na Copa é esperada.

Já a Argentina não sabe se vai poder contar com Cristian Romero. O zagueiro do Tottenham sofreu uma lesão ligamentar colateral do joelho direito e pode ficar fora dos gramados por até oito semanas.

Por último, Arda Guler também não tem presença garantida na competição. O turco teve uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita, a mesma sofrida por Militão.

Veja abaixo lista dos jogadores que podem perder a Copa por lesão:

  • Lamine Yamal: lesão no bíceps femoral da coxa esquerda
  • Cristian Romero: lesão ligamentar colateral do joelho direito
  • Arda Guler: lesão muscular no bíceps femoral da perna direita
  • Estevão: lesão no músculo posterior da coxa direita
  • Éder Militão: lesão no bíceps femoral da perna esquerda
  • Marc-André Ter Stegen: lesão no músculo isquiotibial
  • Josko Gvardiol: fratura na tíbia da perna direita

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado