Brasil terá três árbitros e seis assistentes na Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou na manhã desta quinta-feira (9) a relação de árbitros convocados para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil terá forte presença no quadro de arbitragem, com nove representantes ao todo: três árbitros principais e seis assistentes. Com esse número, o país será o que mais contará com profissionais de arbitragem no Mundial.

A delegação brasileira será composta pelos árbitros Raphael Claus, Ramon Abatti e Wilton Sampaio, além dos assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski.



“Não é apenas um dado estatístico. É o reflexo de um trabalho sério, consistente e cada vez mais alinhado com os padrões de excelência do futebol mundial. Essa representatividade reforça a confiança da FIFA na arbitragem brasileira e evidencia a qualidade técnica, a preparação física e o compromisso dos nossos profissionais com o jogo. Estar nesse cenário, com protagonismo, mostra que o Brasil não apenas forma grandes jogadores, mas também entrega ao mundo árbitros capacitados para atuar nas competições mais exigentes”, afirmou Netto Góes, Diretor de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, ressaltou que a convocação é resultado de um trabalho coletivo e representa uma conquista construída por diversos profissionais empenhados no desenvolvimento da arbitragem nacional.

“Temos que destacar o trabalho coletivo. Não tem vencedores, existe uma equipe vencedora que trabalha muito para o melhor da arbitragem no futebol brasileiro. E precisamos destacar o trabalho que é desenvolvido. No último final de semana começamos o trabalho com a arbitragem profissional, um marco no nosso futebol, e hoje temos essa noticia fantástica de nove árbitros na Copa do Mundo, o país com mais representantes. Isso fortalece o futebol brasileiro. É o reconhecimento da FIFA pelo trabalhando desenvolvido pela arbitragem brasileira. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais, seja na parte da tecnologia e também na preparação dos árbitros”, disse Cintra.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México e tem início marcado para o dia 11 de junho de 2026, reunindo seleções de todo o planeta em um formato ampliado, com 48 equipes participantes.

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