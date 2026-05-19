Andrey Santos lamenta ausência na lista final da Seleção para a Copa

Ausente na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Andrey Santos se pronunciou em suas redes sociais. O volante esteve presente na maioria das convocações do italiano, porém ficou de fora da lista final da Seleção Brasileira.

"Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez ele não pôde se concretizar.", escreveu Andrey.

"O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo.", afirmou.

Influenciado por uma temporada irregular do Chelsea, o jogador acabou perdendo espaço com Carlo Ancelotti. Seu companheiro de Blues, João Pedro, que foi frequentemente convocado por Ancelotti, também ficou de fora da Copa do Mundo.

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Pronunciamento completo de Andrey Santos

"Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez ele não pôde se concretizar. Mas sigo em paz, com a cabeça erguida e o coração tranquilo, porque sei de toda a dedicação e caminhada até aqui! O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo. Que Deus abençoe meus companheiros e que nossa seleção traga o hexa pra casa! Vai, Brasil!"

Números de Andrey pelo Chelsea na temporada

Com 40 partidas disputadas pelo Chelsea, Andrey balançou as redes em quatro oportunidades e deu dois passes para gols.