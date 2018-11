Inglaterra vence de virada, se classifica à fase final e rebaixa Croácia

Só deu para respirar após o apito final! No Wembley, a Inglaterra conseguiu sua classificação de virada para o Final Four da Liga das Nações após um jogo eletrizante contra a vice-campeã da Copa do Mundo, a Croácia. Por 2 a 1, de virada, os gols foram marcados por Lingard e Harry Kane, sendo que Kramaric foi quem abriu o placar. Todos os tentos foram marcados no segundo tempo e, com o resultado, os croatas foram rebaixados para a Liga B.

Pelo Grupo 4 da Liga A, a Inglaterra foi melhor durante grande parte do duelo, mas não conseguiram ser eficientes na primeira etapa e viram Kramaric colocar a Croácia na frente no início do segundo tempo, o que rebaixaria os ingleses à Liga B.

No entanto, Lingard, que havia saído do banco, e Harry Kane colocaram a Inglaterra na frente do placar e classificaram sua seleção para a fase final da Liga das Nações. A Espanha, que também faz parte do chave, precisava de um empate para se classificar, mas acabou em segundo lugar após o resultado deste domingo (os espanhóis permanecem na elite).

Dessa forma, a Inglaterra pulou para primeiro do grupo, com 7 pontos, a Espanha ficou em segundo, com 6, enquanto a Croácia, que fechou sua participação com 4 pontos, foi rebaixada à Liga B.

O jogo

A primeira grande oportunidade da partida aconteceu logo aos dois minutos. Com recuo errado de Delph, Pickford precisou mergulhar para não encostar as mãos na bola e a sobra ficou com Rebic, que desperdiçou chutando para fora. Depois do susto, só deu Inglaterra: foram quatro oportunidades seguidas, com Sterling e Kane, sendo a principal delas aos 15 minutos, quando o camisa 9 chutou diversas vezes e foi parado por Kalinic.

Sem Rakitic, machucado, a Croácia pouco conseguiu chegar ao gol de Pickford após a falha inicial dos ingleses. Com isso, a única chance foi no fim da primeira etapa, com chute de Rebic por cima do gol. A Inglaterra, por outro lado, continuou pressionando a saída de bola e quase abriu o marcador com Barkley alguns minutos antes.

No segundo tempo, mesma história dos 45 minutos iniciais: a seleção inglesa continuou em busca do gol, primeiro com lance entre Rashford e Sterling, depois com Barkley. No entanto, quem abriu o marcador no Wembley foi a Croácia, após bela jogada iniciada pela direita. Kramaric recebeu de costas, se embolou na frente área, driblou a zaga e chutou com desvio para o fundo das redes de Pickford. O tento colocou muito fogo na partida, que ficou mais aberta e permitiu mais contra-ataques croatas.

Do banco, Southgate fez mudanças, tirando Rashford, machucado, e colocando Sancho, além de tirar Delph e tentar dar mais ofensividade com Lingard. Contando com um pouco de sorte, aos 32, a bola sobrou após toque de Harry Kane e o camisa 14 só precisou empurrar para o fundo das redes.

O empate classificaria a Espanha, que nem sequer estava em campo, para a fase final da Liga das Nações. No entanto, a estrela de Harry Kane brilhou e ele estava no local certo, na hora certa: aos 39 minutos, após falta cobrada, o camisa 9 se esticou todo e conseguiu um desvio para o gol de Kalinic.

Liga das Nações

O torneio foi criado pela Uefa no sentido de dar atividade e melhorar a qualidade dos jogos de seus membros em datas reservadas pela Fifa para amistosos. No entanto, há quem diga que é o começo de uma luta da entidade com a Fifa para promover um torneio de mais interesse do que a Copa do Mundo.

As equipes são divididas em quatro ligas, conforme as suas colocações no Ranking de seleções da Uefa. Assim, a Liga A conta com as grandes forças do continente e a Liga D, por exemplo, com as equipes mais fracas. Esta primeira fase será disputada até novembro, com as seleções se enfrentando dentro de seus respectivos grupos pertencente as suas ligas. Os ganhadores de cada grupo disputarão as semifinais e finais.

A Liga das Nações da Uefa não substitui as Eliminatórias para a Eurocopa, porém, as seleções mais bem qualificadas no Ranking da Uefa, que não se qualificaram para o torneio e participaram da Liga das Nações da Uefa, vão poder disputar um playoff para garantir mais quatro vagas na Eurocopa.