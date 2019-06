Liverpool vence Tottenham com pênalti polêmico e conquista a Liga dos Campeões

O Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e conquistou a Liga dos Campeões após 14 anos – o sexto título da história.

O gol de Salah, marcado logo no primeiro minuto, ocorreu após pênalti polêmico. A arbitragem assinalou mão de Sissoko e confirmou depois de acionar o VAR. No fim, aos 42, Origi decretou a vitória.

O gol cedo freou o Tottenham e a final foi morna, com emoção apenas a partir da segunda metade da etapa final, quando Alisson fez pelo menos três boas defesas antes do Liverpool matar o jogo.

O título coroa mais uma boa temporada dos Reds. Após o vice-campeonato da Champions em 2018 e do Campeonato Inglês em 2019, o Liverpool retornou à final continental e levantou a taça.

O JOGO

Logo no primeiro ataque, Mané recebeu na área, tentou cruzar e a bola bateu na mão de Sissoko. Depois de acionar o VAR, a arbitragem confirmou o pênalti duvidoso. Salah converteu.

A emoção dos primeiros instantes parou. Liverpool e Tottenham se anularam em campo e o jogo não teve mais chances claras. O único lance de perigo ocorreu aos 37, quando Robertson arriscou de fora da área e Lloris desviou para escanteio.

No segundo tempo, o Tottenham voltou mais ligado, adiantou as linhas e passou a dar mais trabalho ao goleiro Alisson. Foi o Liverpool, porém, quem ficou perto de marcar primeiro.

Aos 23 minutos, Milner recebeu da entrada da área e bateu colocado, rasteiro. A bola passou muito perto da trave de Lloris, que só torceu.

Quando placar marcava 34, o Tottenham ficou perto da reação. Son soltou a bomba da entrada da área, para grande defesa de Alisson. Na sequência, Lucas recebeu e chutou da marca do pênalti, fraco, nas mãos do brasileiro.

Aos 39, o Spurs voltou a assustar. Eriksen cobrou falta lateral direto para o gol – Alisson salvou de novo. No escanteio, Son, impedido, quase fez.

E quem não faz… toma. Aos 42, depois de bate-rebate em escanteio, Origi recebeu e bateu cruzado para vencer Lloris e confirmar o título para o Liverpool. O primeiro desde 2005.

FICHA TÉCNICA

Liverpool 2 x 0 Tottenham

Data: 1 de junho de 2019 (sábado)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Damir Skomina (ESL)

GOLS

Liverpool: Salah, no 1º minuto do 1T, e Origi, aos 42 minutos do 2T.

LIVERPOOL: Alison, Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson; Fabinho, Henderson e Wijnaldum (Milner); Salah, Mané (Gomez) e Firmino (Origi)

Técnico: Jurgen Klopp

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose; Sissoko (Dier), Wings (Lucas), Eriksen e Alli (Llorente); Son e Kane

Técnico: Mauricio Pochettino