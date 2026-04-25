Wesley dá assistência, e Roma vence o Bologna pelo Italiano

A Roma derrotou o Bologna por 2 a 0 na tarde deste sábado, no estádio Renato Dall'Ara. Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o lateral brasileiro Wesley foi um dos principais destaques: deu a assistência para Donyell Malen marcar o primeiro gol e participou do segundo, anotado por El Aynaoui.

Triplice fischio al Dall'Ara 🔚 Vinciamo noi con i gol nel primo tempo di Malen e El Aynaoui ⚽️⚽️#BolognaRoma pic.twitter.com/zlKCiObONl — AS Roma (@OfficialASRoma) April 25, 2026

Situação do confronto

Com a vitória, a Roma assumiu a quinta colocação da Serie A, com 61 pontos. Abaixo está o Como, que ainda joga na rodada e não consegue alcançar o time da capital. Já o Bologna estaciona na oitava posição com 54 pontos, um a menos que a Lazio, que entra em campo na segunda, contra a Udinese.

📝RESUMO DO JOGO

🔵🔴 BOLOGNA 0 x 2 ROMA 🔴🟠

🏆 Competição: Campeonato Italiano| 34ª rodada

🏟️ Local: Renato Dall'Ara, em Bolonha (ITA)

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h (de Brasília)

Gols

⚽ Donyell Malen, aos 7' do 1ºT (Roma)

⚽ Neil El Aynaoui, aos 46' do 2ºT (Roma)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou movimentado, com a Roma criando as melhores chances. Aos sete minutos, Wesley dividiu a bola no meio de campo, sobrando para El Aynaoui conectar Malen na velocidade. Cara a cara com o goleiro, o atacante holandês bateu forte no canto esquerdo e abriu o placar.

Em uma das poucas chances dos donos da casa, aos 31 minutos da etapa inicial, Castro fez o pivô para Orsolini, que finalizou em cima de Svilar.

Aos 46 do segundo tempo, após lambança do sistema defensivo do Bologna, Wesley saiu em contra-ataque, passou para Malen, que cruzou para El Aynaoui completar para o gol.

O Bologna pressionou na reta final. Orsolini acertou a trave aos 15 minutos, e Di Silvestre furou, sem goleiro. Com isso, os donos da casa não chegaram ao empate.

Próximos jogos

Bologna

Bologna x Cagliari| 35ª rodada do Campeonato Italiano

Data e hora: 3/5 (domingo), às 7h30 (de Brasília)

Local: Renato Dall'Ara , em Bolonha (ITA)

Roma

Roma x Fiorentina | 35ª rodada do Camp. Italiano

Data e hora: 4/5 (segunda), às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

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