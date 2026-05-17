Napoli vence pelo Italiano e garante classificação à Champions; Juventus se complica

A 37ª rodada do Campeonato Italiano, disputada na manhã deste domingo, movimentou a disputa pelas vagas na próxima Champions League. Enquanto o Napoli confirmou sua classificação ao golear o Pisa, Milan e Roma venceram e entraram na zona de classificação. Já a Juventus tropeçou em casa e se complicou.

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Napoli garante vaga; Milan e Roma entram no G4

O Napoli venceu o Pisa por 3 a 0, na Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, com gols de Scott McTominay, Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Com o resultado, o time chegou aos 73 pontos e garantiu matematicamente vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Já o Milan bateu o Genoa por 2 a 1, no Estádio Luigi Ferraris. Nkhuku e Athekame marcaram para os visitantes, enquanto Johan Vásquez descontou para os mandantes. Com 70 pontos, o time rubro-negro ocupa a terceira posição, já que leva vantagem sobre a Roma nos critérios de desempate.

No Estádio Olímpico, a Roma venceu o clássico contra a Lazio por 2 a 0, com dois gols de Gianluca Mancini. Com 70 pontos, a equipe fecha o grupo de classificados à Champions, na quarta posição.

A Juventus, por sua vez, perdeu por 2 a 0 da Fiorentina, com gols de Cher Ndour e Rolando Mandragora, em Turim. Com 68 pontos, o time da casa caiu para a sexta posição, atrás do Como, que levanta vantagem nos critérios de desempate.

Assim, a definição das duas últimas vagas italianas para a próxima Liga dos Campeões ficou para a última rodada, com Milan, Roma, Como e Juventus separados por apenas dois pontos. A Inter, campeã de forma antecipada, já está classificada.