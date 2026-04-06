Napoli vence o Milan e assume a segunda posição do Italiano

O Campeonato Italiano tem um novo segundo colocado. Nesta segunda-feira, o Napoli venceu o Milan por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 31ª rodada da competição. Politano marcou o único gol do jogo.
Situação da tabela
Com a derrota, o Milan caiu para a terceira posição, com 63 pontos. O Napoli, por sua vez, subiu para a segunda colocação, com 65 - sete atrás da Inter de Milão, líder da competição.
Resumo do jogo
🔵 NAPOLI 1 X 0 MILAN ⚫
Competição: Campeonato Italiano (31ª rodada)
Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITÁ)
Data: 6 de abril de 2025 (terça-feira)
Horário: às 15h45 (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Matteo Politano, aos 34' do 2ºT (Napoli)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras devido à solidez defensiva das duas equipes. O Napoli levou perigo aos 23 minutos, em chute de Spinazzola defendido por Maignan, enquanto o Milan respondeu aos 35, com Nkunku finalizando por cima após lançamento de Fofana.
Na segunda etapa, o Napoli voltou mais agressivo e pressionou desde o início, criando boas oportunidades com Giovane e Anguissa, ambas paradas por Maignan. Com o passar do tempo, o ritmo caiu, mas os mandantes seguiram mais perigosos.
Aos 34 minutos, Politano aproveitou sobra na área após cruzamento de Olivera e falha no corte para marcar o gol da vitória. Na reta final, o Milan tentou reagir, mas não conseguiu evitar a derrota.
Próximos jogos
Napoli
- Parma x Napoli | 32ª rodada do Campeonato Italiano
- Data e hora: 12/04 (domingo), às 10h (de Brasília)
- Local: Ennio Tardini, em Parma
Milan
- Milan x Udinese | 32ª rodada do Campeonato Italiano
- Data e hora: 11/04 (sábado), às 13h (de Brasília)
- Local: San Siro, em Milão
Veja outros resultados do Campeonato Italiano nesta segunda-feira:
- Udinese 0 x 0 Como
- Lecce 0 x 3 Atalanta
- Juventus 2 x 0 Genoa.
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