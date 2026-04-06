Napoli vence o Milan e assume a segunda posição do Italiano

O Campeonato Italiano tem um novo segundo colocado. Nesta segunda-feira, o Napoli venceu o Milan por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 31ª rodada da competição. Politano marcou o único gol do jogo.

Situação da tabela

Com a derrota, o Milan caiu para a terceira posição, com 63 pontos. O Napoli, por sua vez, subiu para a segunda colocação, com 65 - sete atrás da Inter de Milão, líder da competição.

Resumo do jogo

🔵 NAPOLI 1 X 0 MILAN ⚫

Competição: Campeonato Italiano (31ª rodada)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITÁ)

Data: 6 de abril de 2025 (terça-feira)

Horário: às 15h45 (de Brasília)

Gols:

⚽ Matteo Politano, aos 34' do 2ºT (Napoli)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras devido à solidez defensiva das duas equipes. O Napoli levou perigo aos 23 minutos, em chute de Spinazzola defendido por Maignan, enquanto o Milan respondeu aos 35, com Nkunku finalizando por cima após lançamento de Fofana.

Na segunda etapa, o Napoli voltou mais agressivo e pressionou desde o início, criando boas oportunidades com Giovane e Anguissa, ambas paradas por Maignan. Com o passar do tempo, o ritmo caiu, mas os mandantes seguiram mais perigosos.

Aos 34 minutos, Politano aproveitou sobra na área após cruzamento de Olivera e falha no corte para marcar o gol da vitória. Na reta final, o Milan tentou reagir, mas não conseguiu evitar a derrota.

Próximos jogos

Napoli

Parma x Napoli | 32ª rodada do Campeonato Italiano

| 32ª rodada do Campeonato Italiano Data e hora: 12/04 (domingo), às 10h (de Brasília)

12/04 (domingo), às 10h (de Brasília) Local: Ennio Tardini, em Parma

Milan

Milan x Udinese | 32ª rodada do Campeonato Italiano

| 32ª rodada do Campeonato Italiano Data e hora: 11/04 (sábado), às 13h (de Brasília)

11/04 (sábado), às 13h (de Brasília) Local: San Siro, em Milão

Veja outros resultados do Campeonato Italiano nesta segunda-feira:

Udinese 0 x 0 Como

Lecce 0 x 3 Atalanta

Juventus 2 x 0 Genoa.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp