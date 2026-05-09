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Milan x Atalanta pelo Italiano: veja onde assistir e prováveis escalações

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Foto por PIERO CRUCIATTI / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/05/2026 às 20:00

O Milan recebe a Atalanta neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será às 15h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.

Onde assistir Milan x Atalanta ao vivo?

  • TV: Xsports (TV aberta).
  • Streaming: Disney+.
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Milan, atual terceiro colocado com 67 pontos, vem de derrota fora de casa para o Sassuolo, por 2 a 0, na última rodada do Campeonato Italiano. Já a Atalanta é sétima, com 55 pontos, e vem de empate em 0 a 0 com o Genoa.

Prováveis escalações

🔴⚫ Milan: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot e Bartesaghi; Pulišić e Rafael Leão.
Técnico: Massimiliano Allegri.

🔵⚫ Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien e Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson e Zalewski; De Ketelaere; Raspadori e Scamacca.
Técnico: Raffaele Palladino.

Arbitragem

  • Árbitro: Luca Zufferli
  • Assistentes: Pietro Dei Giudici e Christian Rossi
  • VAR: Aleandro Di Paolo

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