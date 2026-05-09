Milan x Atalanta pelo Italiano: veja onde assistir e prováveis escalações

O Milan recebe a Atalanta neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será às 15h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.
Onde assistir Milan x Atalanta ao vivo?
- TV: Xsports (TV aberta).
- Streaming: Disney+.
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
⏳ Time Machine ⏳
Riviviamo Milan-Atalanta del 2023 con il 2-0 rossonero
— AC Milan (@acmilan) May 8, 2026
Como chegam as equipes?
O Milan, atual terceiro colocado com 67 pontos, vem de derrota fora de casa para o Sassuolo, por 2 a 0, na última rodada do Campeonato Italiano. Já a Atalanta é sétima, com 55 pontos, e vem de empate em 0 a 0 com o Genoa.
Prováveis escalações
🔴⚫ Milan: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot e Bartesaghi; Pulišić e Rafael Leão.
Técnico: Massimiliano Allegri.
🔵⚫ Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien e Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson e Zalewski; De Ketelaere; Raspadori e Scamacca.
Técnico: Raffaele Palladino.
Arbitragem
- Árbitro: Luca Zufferli
- Assistentes: Pietro Dei Giudici e Christian Rossi
- VAR: Aleandro Di Paolo
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp