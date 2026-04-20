Inter de Milão x Como pela semifinal da Copa da Itália: veja prováveis escalações e onde assistir

Inter de Milão e Como voltam a se enfrentar pelo duelo de volta da semifinal da Copa da Itália nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão. O confronto de ida terminou empatado por 0 a 0.

O vencedor da chave enfrentará na grande final Lazio ou Atalanta, que disputam a outra semifinal. Na ida, as equipes empataram por 2 a 2.

Onde assistir

A transmissão ao vivo do duelo não foi divulgada para o Brasil.

Como chegam as equipes?

A Inter de Milão vem de uma vitória contundente por 3 a 0 contra o Cagliari pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, onde a equipe ocupa a primeira colocação com 12 pontos de vantagem para o vice-líder Napoli. Já o Como vem de derrota para o Sassuolo, por 2 a 1, também pela Serie A italiana. A equipe da Lombardia ocupa a quinta colocação, com 58 pontos.

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Prováveis escalações

🔵⚫ Inter de Milão

Josep Martínez; Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Carlos Augusto; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Francesco Esposito.

Técnico: Cristian Chivu.

🔵⚪ Como

Jean Butez; Mërgim Vojvoda, Marc Kempf, Jacobo Ramón e Álex Valle; Máximo Perrone e Lucas Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz e Martín Baturina e Tasos Douvikas.

Técnico: Cesc Fàbregas.

Ficha técnica

🔵⚫ Inter de Milão x Como 🔵⚪

Competição: Copa da Itália (Semifinal - jogo de volta)

Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Transmissão: não divulgado