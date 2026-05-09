Inter comemora título italiano com vitória sobre a Lazio

Em seu primeiro jogo desde a conquista do Campeonato Italiano na semana passada, a Inter de Milão venceu a Lazio fora de casa por 3 a 0 neste sábado (9), pela 36ª rodada.

A partida serviu de aperitivo para a final da Copa da Itália, justamente entre Inter e Lazio, que será disputada na próxima quarta-feira.

Os 'nerazzurri' mostraram que estão em forma para buscar o segundo título nacional e saíram na frente no Estádio Olímpico da capital italiana logo aos seis minutos com um gol de Lautaro Martínez, titular pela primeira vez em mais de um mês, que aproveitou uma assistência perfeita de Marcus Thuram.

Afetado por problemas musculares nas últimas semanas, Lautaro é o artilheiro da Série A com 17 gols.

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O atacante argentino também deu o passe para Petar Sucic marcar o segundo da Inter (39'), antes de Henrikh Mkhitaryan fechar o placar (76').

A Lazio ficou com um jogador a menos no segundo tempo (59'), quando Alessio Romagnoli foi expulso por uma entrada dura sobre Ange-Yoan Bonny.

Com esta 27ª vitória no campeonato, o time de Milão tem agora 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Napoli, que na segunda-feira fecha a rodada recebendo o Bologna (10º).

Caso seja campeã da Copa da Itália, a Inter conquistaria a terceira "dobradinha" nacional de sua história, repetindo as temporadas de 2005/2006 e 2009/2010.

A Lazio, oitava colocada (51 pontos), espera que um título da Copa, que seria o primeiro troféu da equipe desde 2019, acalme os ânimos da torcida, muito insatisfeita com a diretoria do clube romano.

*Por AFP