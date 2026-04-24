Inter de Milão pode ter, no domingo, sua primeira chance de conquistar o Campeonato Italiano

A Inter de Milão pode se deparar com sua primeira oportunidade de garantir o título do Campeonato Italiano neste domingo, quando enfrenta o Torino, às 13h (de Brasília). Enquanto isso, Napoli e Milan tentarão adiar as comemorações por pelo menos mais uma semana.

O time comandado por Cristian Chivu detêm uma vantagem de 12 pontos sobre o atual campeão, o Napoli, e sobre o vice-líder Milan, restando cinco rodadas para o fim da temporada.

A Inter de Milão descobrirá já nesta sexta-feira se, dois dias depois, terão a chance de conquistar o 21º Scudetto da história do clube. No entanto, para que isso aconteça, precisarão da ajuda tanto do Cremonese quanto da Juventus ao longo do fim de semana.

Se o Napoli derrotar a equipe de Cremona nesta sexta, no jogo que abre a 34ª rodada, a conquista do título pela Inter será adiada por pelo menos mais uma semana.

Mas, se a Cremonese conseguir arrancar ao menos um ponto no Estádio Diego Armando Maradona, a Inter poderá erguer o troféu caso garanta uma vitória fora de casa contra o Torino, embora a conquista não seja automática nesse cenário.

Seria necessário, então, que seu vizinho, o Milan, não consiga logo em seguida vencer a Juventus, time que atualmente briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões e vem de uma sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Nas mãos da Inter

Um empate também poderia ser suficiente para a Inter de Milão, desde que seus dois perseguidores mais próximos não pontuem.

Conquistar o título do campeonato italiano com quatro rodadas de antecedência seria um feito notável para a Inter, equipe que, antes da mais recente pausa da Data Fifa, viu seus rivais na disputa pelo título se aproximarem perigosamente.

No entanto, a conquista de nove pontos em nove possíveis, somada a 12 gols marcados, nos três jogos disputados desde a retomada do futebol de clubes após a pausa, fez a balança pender mais uma vez a favor da equipe.

Independentemente do desempenho de Napoli e Milan, a Inter sabe que quatro pontos nos jogos restantes serão suficientes para garantir o título.

O Milan se encontra, assim, na desconfortável posição de poder contribuir para que seu eterno rival conquiste o título. De qualquer forma, no entanto, esse cenário se mostraria menos doloroso do que há dois anos, quando testemunharam seus vizinhos garantirem o título "in loco", após perderem para eles no San Siro.

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Além disso, a equipe de Massimiliano Allegri está próxima de assegurar o retorno à Liga dos Campeões, graças à vantagem de oito pontos que a separa do Como, atual quinto colocado.

Tudo aponta para que o Milan termine entre os quatro primeiros, mesmo que perca no domingo, ao passo que a situação da Juve é mais apertada. A equipe de Turim ocupa atualmente a quarta posição e detém uma vantagem de apenas cinco pontos sobre o Como e também sobre a Roma, sexta colocada.

O Como do técnico Cesc Fàbregas, que nesta semana desperdiçou uma vantagem de dois gols antes de ser eliminado nas semifinais da Copa da Itália pela Inter, terá uma tarefa nada fácil neste fim de semana: visita o Genoa, que vive um bom momento e pode garantir sua permanência na elite do futebol italiano.

*Por AFP