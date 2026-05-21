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Fiorentina x Atalanta pelo Italiano: veja prováveis escalações e onde assistir

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Foto por PIERO CRUCIATTI / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/05/2026 às 20:00

Nesta sexta-feira, Fiorentina e Atalanta duelam pela última rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado no Estádio Artemio Franchi, em Florença, a partir das 15h45 (de Brasília).

Onde assistir Fiorentina x Atalanta?

TV: ESPN
Streaming: Disney+

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Posições na tabela

A Fiorentina ocupa a 15ª colocação do Italiano, com 41 pontos somados. A Atalanta, por sua vez, está na sétima posição, com 58 pontos.

Prováveis escalações

🟣⚪Fiorentina

De Gea; Dodô, Pongracic, Rugani e Gosens; Mandragora, Fagioli e Ndour; Solomon, Piccoli e Gusmundsson.
Técnico: Paolo Vanoli

🔵⚪Atalanta

Carnessechi; Scalvini, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Marten de Roon, Éderson e Zalewski; De Keteleare e Raspadori; Krstovic.
Técnico: Raffaele Palladino

Arbitragem

  • Árbitro: Mario Perri (ITA)
  • Assistentes: Federico Votta (ITA) e Matteo Pressato (ITA)
  • VAR: Marco Di Bello (ITA)

Ficha Técnica
🟣⚪Fiorentina x Atalanta🔵⚪

Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada
Data e horário: Sexta, 22 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)
Transmissão: ESPN e Disney+

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