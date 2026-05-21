Fiorentina x Atalanta pelo Italiano: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, Fiorentina e Atalanta duelam pela última rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado no Estádio Artemio Franchi, em Florença, a partir das 15h45 (de Brasília).
⚽️ Fiorentina-Atalanta
🗓️ Venerdì 22 Maggio, ore 20.45
🏟️ Stadio Artemio Franchi
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— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 18, 2026
Onde assistir Fiorentina x Atalanta?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Posições na tabela
A Fiorentina ocupa a 15ª colocação do Italiano, com 41 pontos somados. A Atalanta, por sua vez, está na sétima posição, com 58 pontos.
Prováveis escalações
🟣⚪Fiorentina
De Gea; Dodô, Pongracic, Rugani e Gosens; Mandragora, Fagioli e Ndour; Solomon, Piccoli e Gusmundsson.
Técnico: Paolo Vanoli
🔵⚪Atalanta
Carnessechi; Scalvini, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Marten de Roon, Éderson e Zalewski; De Keteleare e Raspadori; Krstovic.
Técnico: Raffaele Palladino
Arbitragem
- Árbitro: Mario Perri (ITA)
- Assistentes: Federico Votta (ITA) e Matteo Pressato (ITA)
- VAR: Marco Di Bello (ITA)
Ficha Técnica
🟣⚪Fiorentina x Atalanta🔵⚪
Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada
Data e horário: Sexta, 22 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)
Transmissão: ESPN e Disney+