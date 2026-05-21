Fiorentina x Atalanta pelo Italiano: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, Fiorentina e Atalanta duelam pela última rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado no Estádio Artemio Franchi, em Florença, a partir das 15h45 (de Brasília).

⚽️ Fiorentina-Atalanta

🗓️ Venerdì 22 Maggio, ore 20.45

🏟️ Stadio Artemio Franchi

🏷️ https://t.co/Wm4dy2mFqz pic.twitter.com/zwQlhrXofs — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 18, 2026

Onde assistir Fiorentina x Atalanta?

TV: ESPN

Streaming: Disney+

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Posições na tabela

A Fiorentina ocupa a 15ª colocação do Italiano, com 41 pontos somados. A Atalanta, por sua vez, está na sétima posição, com 58 pontos.

Prováveis escalações

🟣⚪Fiorentina

De Gea; Dodô, Pongracic, Rugani e Gosens; Mandragora, Fagioli e Ndour; Solomon, Piccoli e Gusmundsson.

Técnico: Paolo Vanoli

🔵⚪Atalanta

Carnessechi; Scalvini, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Marten de Roon, Éderson e Zalewski; De Keteleare e Raspadori; Krstovic.

Técnico: Raffaele Palladino

Arbitragem

Árbitro: Mario Perri (ITA)

Mario Perri (ITA) Assistentes: Federico Votta (ITA) e Matteo Pressato (ITA)

Federico Votta (ITA) e Matteo Pressato (ITA) VAR: Marco Di Bello (ITA)

Ficha Técnica

🟣⚪Fiorentina x Atalanta🔵⚪

Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada

Data e horário: Sexta, 22 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

Transmissão: ESPN e Disney+