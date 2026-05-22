Já classificada para a Conference League, Atalanta empata com a Fiorentina no Italiano

Nesta sexta-feira, pela última rodada do Campeonato Italiano, Fiorentina e Atalanta empataram em 1 a 1, no Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA).
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Situação da tabela
Com o resultado, a Fiorentina, que já havia escapado do rebaixamento, chegou a 42 pontos e foi à 14ª colocação, podendo ainda ser ultrapassada até o fechamento da rodada. A Atalanta, por sua vez, já estava com a sétima posição e a classificação à Conference League garantidas e fecha o campeonato com 59 pontos.
📋 Resumo do jogo
🟣⚪FIORENTINA 1 X 1 ATALANTA🔵⚫
🏆 Competição: Campeonato Italiano - Rodada 38
🏟️ Local: Stadio Artemio Franchi, Florença (ITA)
📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Roberto Piccoli, aos 12' do 1ºT (Fiorentina)
- ⚽ Pietro Comuzzo (contra), aos 12' do 2ºT (Atalanta)
Como foi o jogo
Aos 39 minutos de jogo, a Fiorentina chegou ao ataque com Roberto Piccoli, que recebeu de Brescianini, invadiu a área e finalizou. A bola foi na direção do goleiro Marco Sportiello, que não conseguiu fazer a defesa e acabou cedendo o gol que abriu o placar para o time da casa.
Na segunda etapa, aos 37, Davide Zappacosta avançou pela direita e cruzou para a área. Na tentativa de cortar, Pietro Comuzzo acabou mandando contra o próprio gol e cedeu o empate à Atalanta.