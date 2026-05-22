Já classificada para a Conference League, Atalanta empata com a Fiorentina no Italiano

Nesta sexta-feira, pela última rodada do Campeonato Italiano, Fiorentina e Atalanta empataram em 1 a 1, no Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA).

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Situação da tabela

Com o resultado, a Fiorentina, que já havia escapado do rebaixamento, chegou a 42 pontos e foi à 14ª colocação, podendo ainda ser ultrapassada até o fechamento da rodada. A Atalanta, por sua vez, já estava com a sétima posição e a classificação à Conference League garantidas e fecha o campeonato com 59 pontos.

📋 Resumo do jogo

🟣⚪ FIORENTINA 1 X 1 ATALANTA 🔵⚫

🏆 Competição: Campeonato Italiano - Rodada 38

🏟️ Local: Stadio Artemio Franchi, Florença (ITA)

📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Roberto Piccoli, aos 12' do 1ºT (Fiorentina)

⚽ Pietro Comuzzo (contra), aos 12' do 2ºT (Atalanta)

Como foi o jogo

Aos 39 minutos de jogo, a Fiorentina chegou ao ataque com Roberto Piccoli, que recebeu de Brescianini, invadiu a área e finalizou. A bola foi na direção do goleiro Marco Sportiello, que não conseguiu fazer a defesa e acabou cedendo o gol que abriu o placar para o time da casa.

Na segunda etapa, aos 37, Davide Zappacosta avançou pela direita e cruzou para a área. Na tentativa de cortar, Pietro Comuzzo acabou mandando contra o próprio gol e cedeu o empate à Atalanta.