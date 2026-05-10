Com gol de Éderson, Milan perde para Atalanta e vê vaga na Champions ameaçada

As últimas vagas para a Liga dos Campeões do Campeonato Italiano serão definidas nas próximas rodadas. Neste domingo, o Milan recebeu o Atalanta e perdeu por 3 a 2, no San Siro, pela 36ª rodada do torneio. O sérvio Pavlovic e o francês Nkunku marcaram para os mandantes, enquanto os brasileiro Éderson e os italianos Zappacosta e Raspadori fizeram os gols dos visitantes.

Situação da tabela

Com o tropeço, o Milan segue na quarta posição, com 67 pontos - mesma pontuação da Roma, quinta colocada do Campeonato Italiano. Apenas os quatro primeiros colocados se classificam para a Liga dos Campeões. A Atalanta, por sua vez, ficou em sétimo lugar, com 58.

Resumo do jogo

🔴 MILAN 2 x 3 ATALANTA 🔵

Competição: Campeonato Italiano | 36ª rodada

Local: San Siro, em Milão

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

Éderson, aos 07' do 1ºT (Atalanta)

Éderson, aos 07' do 1ºT (Atalanta) Davide Zappacosta, aos 29' do 1ºT (Atalanta)

Davide Zappacosta, aos 29' do 1ºT (Atalanta) Giacomo Raspadori, aos 06' do 2ºT (Atalanta)

Giacomo Raspadori, aos 06' do 2ºT (Atalanta) Strahinja Pavlovic, aos 46' do 2ºT (Milan)

Strahinja Pavlovic, aos 46' do 2ºT (Milan) Christopher Nkunku,aos 49' do 2ºT (Milan)

Como foi o jogo?

A Atalanta abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, Ederson aproveitou e bateu forte, sem chances para o goleiro do Milan. Aos 29, os visitantes ampliaram: após lançamento de Krstovic, Zappacosta chutou cruzado e marcou o segundo.

No início da etapa complementar, a Atalanta ampliou o placar. Aos sete minutos, Ederson ajeitou para Raspadori, que bateu forte de fora da área e marcou o terceiro. Mesmo jogando em casa, o Milan não demonstrava poder de reação e só conseguiu criar chances na reta final da partida. Aos 36 minutos, Fullkrug chegou a marcar, mas o gol foi invalidado por impedimento.

A pressão do Milan continuou e a equipe mandante diminuiu o placar aos 43 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Ricci, Pavlovic venceu a marcação e marcou de cabeça. Cinco minutos depois, De Roon derrubou Nkunku na área. Na cobrança, o próprio atacante francês deslocou o goleiro Carnesecchi e marcou o segundo.

Nos últimos minutos, o Milan continuou pressionando, mas não conseguiu chegar ao gol de empate.

Próximos jogos

Milan

Genoa x Milan | 37ª rodada do Campeonato Italiano

Data e hora: 17/05 (domingo), às 10h (de Brasília)

Local: Luigi Ferraris, em Génova

Atalanta

Atalanta x Bologna | 37ª rodada do Campeonato Italiano

Data e hora: 17/05 (domingo), às 10h (de Brasília)

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo

Confira os outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo:

Verona 0 x 1 Como

Cremonese 3 x 0 Pisa

Fiorentina 0 x 0 Genoa

Parma 2 x 3 Roma

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