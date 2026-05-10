Com gol de Éderson, Milan perde para Atalanta e vê vaga na Champions ameaçada

As últimas vagas para a Liga dos Campeões do Campeonato Italiano serão definidas nas próximas rodadas. Neste domingo, o Milan recebeu o Atalanta e perdeu por 3 a 2, no San Siro, pela 36ª rodada do torneio. O sérvio Pavlovic e o francês Nkunku marcaram para os mandantes, enquanto os brasileiro Éderson e os italianos Zappacosta e Raspadori fizeram os gols dos visitantes.
Situação da tabela
Com o tropeço, o Milan segue na quarta posição, com 67 pontos - mesma pontuação da Roma, quinta colocada do Campeonato Italiano. Apenas os quatro primeiros colocados se classificam para a Liga dos Campeões. A Atalanta, por sua vez, ficou em sétimo lugar, com 58.
Resumo do jogo
🔴 MILAN 2 x 3 ATALANTA 🔵
Competição: Campeonato Italiano | 36ª rodada
Local: San Siro, em Milão
Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- Éderson, aos 07' do 1ºT (Atalanta)
- Davide Zappacosta, aos 29' do 1ºT (Atalanta)
- Giacomo Raspadori, aos 06' do 2ºT (Atalanta)
- Strahinja Pavlovic, aos 46' do 2ºT (Milan)
- Christopher Nkunku,aos 49' do 2ºT (Milan)
Como foi o jogo?
A Atalanta abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, Ederson aproveitou e bateu forte, sem chances para o goleiro do Milan. Aos 29, os visitantes ampliaram: após lançamento de Krstovic, Zappacosta chutou cruzado e marcou o segundo.
No início da etapa complementar, a Atalanta ampliou o placar. Aos sete minutos, Ederson ajeitou para Raspadori, que bateu forte de fora da área e marcou o terceiro. Mesmo jogando em casa, o Milan não demonstrava poder de reação e só conseguiu criar chances na reta final da partida. Aos 36 minutos, Fullkrug chegou a marcar, mas o gol foi invalidado por impedimento.
A pressão do Milan continuou e a equipe mandante diminuiu o placar aos 43 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Ricci, Pavlovic venceu a marcação e marcou de cabeça. Cinco minutos depois, De Roon derrubou Nkunku na área. Na cobrança, o próprio atacante francês deslocou o goleiro Carnesecchi e marcou o segundo.
Nos últimos minutos, o Milan continuou pressionando, mas não conseguiu chegar ao gol de empate.
Próximos jogos
Milan
- Genoa x Milan | 37ª rodada do Campeonato Italiano
- Data e hora: 17/05 (domingo), às 10h (de Brasília)
- Local: Luigi Ferraris, em Génova
Atalanta
- Atalanta x Bologna | 37ª rodada do Campeonato Italiano
- Data e hora: 17/05 (domingo), às 10h (de Brasília)
- Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo
Confira os outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo:
- Verona 0 x 1 Como
- Cremonese 3 x 0 Pisa
- Fiorentina 0 x 0 Genoa
- Parma 2 x 3 Roma
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