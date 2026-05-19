Southampton é excluído da repescagem de acesso à Premier League por espionar adversário

O Southampton foi excluído da final da repescagem de acesso do Campeonato Inglês, marcada para 23 de maio, por espionar um treino do Middlesbrough, adversário que derrotou na semifinal, anunciou a liga inglesa nesta terça-feira.

Com esta medida, o Middlesbrough fará a final contra o Hull City no próximo sábado, em Wembley. O Southampton ainda pode recorrer da decisão, proferida por uma comissão independente. O recurso seria julgado nesta quarta-feira.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training. In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

O jogo é considerado o mais lucrativo do mundo, dado que a participação na Premier League gera um grande aumento de receita para os clubes, principalmente em direitos de transmissão.

Um membro da comissão técnica do Southampton foi flagrado por dirigentes do Middlesbrough gravando o treino da equipe com o celular.

Mas o caso, chamado na Inglaterra de "Spygate", vai além da repescagem de acesso à Premier League. De acordo com um comunicado divulgado pela liga, o Southampton admitiu ter violado em três ocasiões a proibição de "observar o treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida".

Isso inclui o confronto contra o Middlesbrough, disputado em jogos de ida e volta nos dias 9 e 12 de maio, bem como as partidas contra Oxford United, em dezembro de 2025, e Ipswich Town, em abril deste ano.

A espionagem relacionada à repescagem ocorreu antes do jogo de ida da semifinal, que terminou com um empate em 0 a 0. O Southampton venceu o jogo de volta por 2 a 1 na prorrogação.

A punição aplicada nesta terça-feira, imposta devido a infrações reiteradas, também inclui a retirada de quatro pontos do Southampton na próxima temporada da Championship (2ª Divisão Inglesa).

Em nota, o Middlesbrough elogiou a decisão que o colocou na final.

"Acreditamos que isso envia uma mensagem clara para o futuro do nosso esporte no que diz respeito à integridade esportiva e à conduta", escreveu o clube.

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*Por AFP