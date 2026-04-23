Rodri critica calendário do futebol europeu e desabafa: "Ou paramos, ou não chego aos 32"

O volante Rodri, peça-chave do Manchester City e da seleção espanhola, voltou a criticar o intenso calendário do futebol europeu. Em entrevista à emissora DAZN nesta quinta-feira, o jogador de 29 anos fez um desabafo sobre o esgotamento físico e mental dos atletas na elite do esporte, temendo até mesmo uma aposentadoria precoce caso o volume de jogos não diminua.

"Ou paramos, ou não chego aos 32 anos", disparou o volante, reforçando que a atual maratona de partidas coloca a saúde dos profissionais em risco constante.

Na conversa, o espanhol destacou que o estresse não afeta apenas os músculos, mas sobretudo a cabeça: "Mais do que no nível físico, no nível mental eu não sabia como encararia os anos seguintes por conta do desgaste. O corpo tem um limite e todos nós temos um prazo de validade. É preciso saber dosar", explicou.

O drama pelas lesões

Vencedor da Bola de Ouro na temporada 2023/24, Rodri sentiu os reflexos do excesso de jogos na própria pele. O craque do City sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em 2024, que o afastou dos gramados por um longo período. Mesmo após o retorno, ele precisou lidar com problemas físicos para dar conta do ritmo da atual temporada, na qual já soma mais de 30 jogos disputados.

"Quando terminou aquela Champions que ganhamos, eu estava incrivelmente exausto por ter chegado às fases finais de tudo durante cinco ou seis anos consecutivos. Cheguei ao meu auge, quase alcancei meu potencial máximo, e foi um momento que usei para recarregar as energias", explicou o espanhol.

Homem de confiança do técnico Pep Guardiola no City e de Luis de la Fuente na seleção da Espanha, o volante encabeça um coro cada vez maior de grandes estrelas que pedem uma revisão urgente no planejamento de torneios promovido por ligas e federações. Agora, o grande objetivo do jogador é conseguir administrar as cargas físicas e evitar novas contusões a poucos meses do início da Copa do Mundo.

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