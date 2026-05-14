Dois brasileiros brigam pelo prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês divulgou nesta quinta-feira os nomes que disputam o prêmio de melhor jogador do torneio nesta temporada. Dentre eles, dois brasileiros aparecem com bastante força pela premiação: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.

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Gabriel Magalhães é o único defensor na lista, além do goleiro David Raya, também do Arsenal. Igor Thiago, pro sua vez, é a principal surpresa. O atacante é o vice-artilheiro da competição, com 22 gols, quatro atrás de Haaland.

Ambos os brasileiros aparecem como fortes candidatos à premiação. Gabriel Magalhães pode ser considerado um dos principais defensores da competição, enquanto Igor Thiago se destacou ao atingir números expressivos por um clube que não figura entre os protagonistas da liga, o Brentford. A equipe marcou 52 gols na Premier League, e Igor participou diretamente de 23 deles.

Apesar dos bons desempenhos, o principal candidato ao prêmio, segundo a mídia inglesa, é Bruno Fernandes. O português lidera a lista de assistências da liga, com 19 até o momento, além de somar oito gols na atual edição. Outro forte concorrente é Erling Haaland, que apresenta os melhores números gerais da competição, com 26 gols e oito assistências em 34 partidas — média de uma participação direta por jogo.

Lista dos oito candidatos

Gabriel Magalhães - Arsenal

Igor Thiago - Brentford

Bruno Fernandes - Manchester United

Morgan Gibbs-White - Nottingham Forest

Erling Haaland - Manchester City

David Raya - Arsenal

Declan Rice - Arsenal

Antoine Semenyo - Bournemouth / Manchester City