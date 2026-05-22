Morato celebra presença na seleção da Liga Europa e divide mérito com elenco do Nottingham Forest

O zagueiro Morato, do Nottingham Forest, foi eleito para a seleção da temporada da Liga Europa. Aos 24 anos, o defensor brasileiro foi um dos destaques da campanha que levou a equipe inglesa às semifinais continentais pela primeira vez em 42 anos.

Destaque na campanha europeia

Presente em 15 dos 17 jogos do Forest na competição, Morato teve participação importante na trajetória dos Reds, eliminados pelo Aston Villa, que posteriormente conquistou o título do torneio.

“Fico muito feliz por esse reconhecimento. A Europa League tem um nível muito alto e só jogadores de elite, então estar nessa seleção significa muito para mim”, afirmou o camisa 4.

Apesar da premiação individual, o zagueiro fez questão de dividir os méritos com o restante do elenco e da comissão técnica.

“Claro que queríamos conquistar o título e fica aquele gostinho por termos chegado tão perto. Esse prêmio não é só meu. Divido esse mérito com todo mundo aqui do clube, que trabalhou muito por essa bela campanha”, completou.

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Temporada de superação do Forest

A campanha europeia marcou um dos momentos mais importantes da temporada do Nottingham Forest, que também precisou lidar com instabilidade ao longo do ano. A equipe teve quatro treinadores diferentes durante a temporada: Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e, por fim, Vítor Pereira, que assumiu o comando em fevereiro.

Sob o comando do ex-técnico do Corinthians, o Forest reagiu na reta final da temporada e emplacou uma sequência de dez partidas de invencibilidade, garantindo permanência na Campeonato Inglês com antecedência.

“Foi uma temporada muito intensa, de bastante aprendizado e superação. Tivemos mudanças importantes durante o caminho, mas a equipe nunca deixou de acreditar”, avaliou Morato.

“Vivemos noites muito especiais ao lado do nosso torcedor, que voltou a sonhar alto depois de muitas gerações sem competir na Europa. Tudo o que construímos serve de combustível para voltarmos ainda mais fortes na próxima temporada”, acrescentou.

Encerramento da temporada e trajetória

O Nottingham Forest encerra sua temporada neste domingo, às 12h (de Brasília), diante do Bournemouth, equipe do atacante brasileiro Rayan.

Revelado pelo São Paulo, Morato ganhou destaque nas categorias de base ao conquistar a Copinha de 2019. Antes mesmo de estrear profissionalmente, foi negociado com o Benfica, onde disputou mais de 100 partidas e conquistou o Campeonato Português da temporada 2022/23.

O bom desempenho em Portugal motivou o investimento de 17,8 milhões de euros (cerca de R$ 108,1 mi na cotação da época) do Nottingham Forest, em agosto de 2024. Desde então, o brasileiro soma 65 jogos e um gol marcado pelo clube inglês.