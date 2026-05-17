United vence o Forest com gol de Matheus Cunha em despedida de Casemiro do Old Trafford

Em partida marcada pela despedida do brasileiro Casemiro do Old Trafford, o Manchester United venceu o Nottingham Forest por 3 a 2, na manhã deste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.
A three-point Sunday at Old Trafford! ✅
— Manchester United (@ManUtd) May 17, 2026
Situação da tabela
Já garantido na Liga dos Campeões, o Manchester United confirmou a terceira colocação da Premier League, com 68 pontos somados em 37 partidas. O Nottingham Forest, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com 43 pontos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Resumo do jogo
MANCHESTER UNITED 3 x 2 NOTTINGHAM FOREST🔵
Competição: Campeonato Inglês (37ª rodada)
Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 8h30 (de Brasília)
Gols
Luke Shaw, aos 5' do 1ºT (United)
Morato, aos 8' do 2ºT (Nottingham)
Matheus Cunha, aos 10' do 2ºT (United)
Mbeumo, aos 30' do 2ºT (United)
Gibbs White, aos 33' do 2ºT (Nottingham)
Como foi o jogo?
O Manchester United abriu o marcador logo aos cinco minutos de jogo. Após cruzamento de Bruno Fernandes, a defesa do Nottingham Forest tentou afastar, mas Luke Shaw ficou com a sobra e finalizou rasteiro para colocar os donos da casa em vantagem.
Aos oito minutos da segunda etapa, em cobrança de escanteio, Anderson cruzou para Morato desviar de cabeça e empatar a partida. Dois minutos depois, Dalot avançou pela direita e cruzou para a área. Após corte parcial da defesa, Matheus Cunha aproveitou a sobra para recolocar o United na frente.
Aos 30 minutos da etapa complementar, Bruno Fernandes recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Mbeumo apenas completar para o gol e ampliar para os mandantes.
Três minutos depois, Gibbs-White recebeu passe de Andersen dentro da área e finalizou de perna esquerda para descontar para o Nottingham Forest. Apesar da pressão final dos visitantes, o Manchester United segurou o resultado para garantir a vitória.
Próximos jogos
Manchester United
Jogo: Brighton x Manchester United
Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 12h (de Brasília)
Local: American Express Stadium, em Falmer (ING)
🔵 Nottingham Forest
Jogo: Nottingham x Bournemouth
Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 12h (de Brasília)
Local: City Ground, em Nottingham (ING)