United vence o Forest com gol de Matheus Cunha em despedida de Casemiro do Old Trafford

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por DARREN STAPLES / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 10:38

Em partida marcada pela despedida do brasileiro Casemiro do Old Trafford, o Manchester United venceu o Nottingham Forest por 3 a 2, na manhã deste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Situação da tabela

Já garantido na Liga dos Campeões, o Manchester United confirmou a terceira colocação da Premier League, com 68 pontos somados em 37 partidas. O Nottingham Forest, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com 43 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪MANCHESTER UNITED 3 x 2 NOTTINGHAM FOREST⚪🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês (37ª rodada)
🏟️ Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Luke Shaw, aos 5' do 1ºT (United)
⚽ Morato, aos 8' do 2ºT (Nottingham)
⚽ Matheus Cunha, aos 10' do 2ºT (United)
⚽ Mbeumo, aos 30' do 2ºT (United)
⚽ Gibbs White, aos 33' do 2ºT (Nottingham)

Como foi o jogo?

O Manchester United abriu o marcador logo aos cinco minutos de jogo. Após cruzamento de Bruno Fernandes, a defesa do Nottingham Forest tentou afastar, mas Luke Shaw ficou com a sobra e finalizou rasteiro para colocar os donos da casa em vantagem.

Aos oito minutos da segunda etapa, em cobrança de escanteio, Anderson cruzou para Morato desviar de cabeça e empatar a partida. Dois minutos depois, Dalot avançou pela direita e cruzou para a área. Após corte parcial da defesa, Matheus Cunha aproveitou a sobra para recolocar o United na frente.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Bruno Fernandes recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Mbeumo apenas completar para o gol e ampliar para os mandantes.

Três minutos depois, Gibbs-White recebeu passe de Andersen dentro da área e finalizou de perna esquerda para descontar para o Nottingham Forest. Apesar da pressão final dos visitantes, o Manchester United segurou o resultado para garantir a vitória.

Próximos jogos

🔴⚪ Manchester United 

Jogo: Brighton x Manchester United
Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 12h (de Brasília)
Local: American Express Stadium, em Falmer (ING)

⚪🔵 Nottingham Forest

Jogo: Nottingham x Bournemouth
Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 12h (de Brasília)
Local: City Ground, em Nottingham (ING)

