Manchester City x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Neste domingo, o Manchester City recebe o Arsenal no Etihad Stadium pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília).
O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+ e OneFootball.
Como chegam as equipes
O Manchester City vem de vitória por 3 a 0 contra o Chelsea na última rodada, ficando na vice-liderança da competição com 64 pontos. Já o Arsenal foi superado pelo Bournemouth por 2 a 1, mas segue liderando o campeonato com 70 pontos.
Prováveis escalações
Manchester City
Gigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nathan Aké, Rodri , Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Erling Haaland
Técnico: Pep Guardiola
Arsenal
David Raya, Ben White, Gabriel Magalhães, William Saliba, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Zubimendi, Max Dowman, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres
Técnico: Mikel Arteta
Ficha técnica
Confronto: Manchester City x Arsenal
Competição: Campeonato Inglês - 33ª rodada
Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Etihad Stadium
Transmissão: ESPN, Disney+ e OneFootball.