Manchester City x Southampton pela Copa da Inglaterra: veja onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, o Manchester City recebe o Southampton, no Estádio de Wembley, pela semifinal da Copa da Inglaterra. A bola rola às 13h15 (de Brasília).
Onde assistir Manchester City x Southampton?
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Manchester City vem de vitória sofrida por 1 a 0 contra o Burnley em rodada atrasada pelo Campeonato Inglês, triunfo que garantiu a liderança da competição, alcançando os 70 pontos.
Já o Southampton ficou no empate com o Bristol City por 2 a 2 pela segunda divisão inglesa. O clube ocupa a quarta colocação, com 76 pontos, e segue na luta pelo acesso.
Prováveis escalações
Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Nico Gonzalez e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola
Southampton
Daniel Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood e Manning; Downes, Jander, Azaz, Matsuki e Scienza; Stewart.
Técnico: Tonda Eckert
Ficha técnica
Confronto: Manchester City x Southampton
Competição: Copa da Inglaterra - semifinal única
Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 13h15 (de Brasília)
Local: Wembley Stadium, em Londres (Inglaterra)
Transmissão: ESPN e Disney+
The schedule for the #EmiratesFACup semi-finals has been announced 🏆
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 9, 2026
Chelsea x Leeds
O vencedor do confronto entre City e Southampton enfrenta quem passar entre Chelsea e Leeds. Os times duelam neste domingo, às 11h (de Brasília), também em Wembley. ESPN e Disney+ transmitem a partida.
Chelsea
Robert Sanchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Liam Delap.
Técnico: Calum McFarlane (interino)
Leeds United
Lucas Perri; Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Joe Rodon; Jayden Bogle (dúvida), Ao Tanaka, Sean Longstaff, Gabriel Gudmundsson; Dominic Calvert-Lewin, Daniel James.
Técnico: Daniel Farke
Ficha técnica
Confronto: Chelsea x Leeds United
Competição: Copa da Inglaterra - semifinal única
Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 11h00 (de Brasília)
Local: Wembley Stadium, em Londres (Inglaterra)
Transmissão: ESPN e Disney+
