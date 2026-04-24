Manchester City x Southampton pela Copa da Inglaterra: veja onde assistir e prováveis escalações

Foto por DARREN STAPLES / AFP
Foto por DARREN STAPLES / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 20:00

Neste sábado, o Manchester City recebe o Southampton, no Estádio de Wembley, pela semifinal da Copa da Inglaterra. A bola rola às 13h15 (de Brasília).

Onde assistir Manchester City x Southampton?

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Manchester City vem de vitória sofrida por 1 a 0 contra o Burnley em rodada atrasada pelo Campeonato Inglês, triunfo que garantiu a liderança da competição, alcançando os 70 pontos.

Já o Southampton ficou no empate com o Bristol City por 2 a 2 pela segunda divisão inglesa. O clube ocupa a quarta colocação, com 76 pontos, e segue na luta pelo acesso.

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Nico Gonzalez e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola

Southampton

Daniel Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood e Manning; Downes, Jander, Azaz, Matsuki e Scienza; Stewart.
Técnico: Tonda Eckert

Ficha técnica

Confronto: Manchester City x Southampton
Competição: Copa da Inglaterra - semifinal única
Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 13h15 (de Brasília)
Local: Wembley Stadium, em Londres (Inglaterra)
Transmissão: ESPN e Disney+

Chelsea x Leeds

O vencedor do confronto entre City e Southampton enfrenta quem passar entre Chelsea e Leeds. Os times duelam neste domingo, às 11h (de Brasília), também em Wembley. ESPN e Disney+ transmitem a partida.

Chelsea

Robert Sanchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Liam Delap.
Técnico: Calum McFarlane (interino)

Leeds United

Lucas Perri; Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Joe Rodon; Jayden Bogle (dúvida), Ao Tanaka, Sean Longstaff, Gabriel Gudmundsson; Dominic Calvert-Lewin, Daniel James.
Técnico: Daniel Farke

Ficha técnica

Confronto: Chelsea x Leeds United
Competição: Copa da Inglaterra - semifinal única
Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 11h00 (de Brasília)
Local: Wembley Stadium, em Londres (Inglaterra)
Transmissão: ESPN e Disney+

