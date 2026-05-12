Manchester City x Crystal Palace pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Manchester City recebe o Crystal Palace em partida atrasada válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado no Etihad Stadium, a partir das 16h (de Brasília).
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— Manchester City (@ManCity) May 11, 2026
Onde assistir City x Palace?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Posições na tabela
O Manchester City ocupa a segunda colocação, com 74 pontos, cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos. Já o Crystal Palace está na 15ª posição, com 44 pontos somados.
Prováveis escalações
🔵⚪ Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Aké e O'Reilly; Bernardo Silva e Nico González; Semenyo, Cherki e Jeremy Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola
🔵🔴 Crystal Palace
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr e Johnson; Larsen.
Técnico: Oliver Glasner
Arbitragem
- Árbitro: Stuart Attwell (ING)
Ficha Técnica
🔵⚪ Manchester City x Crystal Palace 🔵🔴
Competição: Campeonato Inglês (31ª rodada)
Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Próximos jogos
Manchester City
Jogo: Chelsea x Manchester City
Competição: Copa da Inglaterra - Final
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Wembley Stadium, em Londres (ING)
Crystal Palace
Jogo: Brentford x Crystal Palace
Competição: Campeonato Inglês - 37ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)