Manchester City x Crystal Palace pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Manchester City recebe o Crystal Palace em partida atrasada válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado no Etihad Stadium, a partir das 16h (de Brasília).

Midweek football under the Etihad lights ✨ 🤝 #AsahiSuperDry pic.twitter.com/PXk2u0Ea50 — Manchester City (@ManCity) May 11, 2026

Onde assistir City x Palace?

TV: ESPN

Streaming: Disney+

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Posições na tabela

O Manchester City ocupa a segunda colocação, com 74 pontos, cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos. Já o Crystal Palace está na 15ª posição, com 44 pontos somados.

Prováveis escalações

🔵⚪ Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Aké e O'Reilly; Bernardo Silva e Nico González; Semenyo, Cherki e Jeremy Doku; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola

🔵🔴 Crystal Palace

Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr e Johnson; Larsen.

Técnico: Oliver Glasner

Arbitragem

Árbitro: Stuart Attwell (ING)

Ficha Técnica

🔵⚪ Manchester City x Crystal Palace 🔵🔴

Competição: Campeonato Inglês (31ª rodada)

Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Próximos jogos

Manchester City

Jogo: Chelsea x Manchester City

Competição: Copa da Inglaterra - Final

Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)

Local: Wembley Stadium, em Londres (ING)

Crystal Palace

Jogo: Brentford x Crystal Palace

Competição: Campeonato Inglês - 37ª rodada

Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)

Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)