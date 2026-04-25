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Liverpool vence Crystal Palace em Anfield e sobe para quarto lugar no Inglês

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Foto por PAUL ELLIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 13:26

O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em Anfield, neste sábado, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Alexander Isak, Robertson e Florian Wirtz foram os autores dos gols da vitória dos donos da casa. Muñoz descontou para o Palace.

Situação da tabela

Com a vitória, o Liverpool aproveita o tropeço do Aston Villa, que perdeu para o Fulham fora de casa, e assume a quarta colocação da Premier League, com 58 pontos. Já o Crystal Palace permanece na 13ª posição, com 43 pontos somados.

📋 Resumo do jogo

🔴 LIVERPOOL 3 x 1 CRYSTAL PALACE ⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês | 34ª rodada
🏟️ Local: Anfield, em Liverpool (ING)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Isak, aos 35 minutos do 1ºT (Liverpool)
  • ⚽ Robertson, aos 40 minutos do 1ºT (Liverpool)
  • ⚽ Muñoz, aos 25 minutos do 2ºT (Palace)
  • ⚽ Wirtz, aos 50 minutos do 2ºT (Liverpool)

Como foi o jogo?

O Liverpool abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Isak recebeu de Mac Allister dentro da área e finalizou rasteiro para inaugurar o marcador. Cinco minutos depois, após grande defesa de Woodman, goleiro dos Reds, o time da casa avançou em contra-ataque com Curtis Jones, que passou para Robertson invadir a área e marcar o segundo.

O Crystal Palace diminuiu aos 25 minutos do segundo tempo. Yéremy Pino achou Sarr livre na área. Na finalização, Woodman fez grande defesa e sentiu lesão. No entanto, Daniel Muñoz não parou a jogada e finalizou para descontar para o visitante.

Aos 50 minutos da etapa final, Wirtz acertou linda finalização da entrada da área para confirmar a vitória dos Reds.

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Próximos jogos

🔴 Liverpool

  • Manchester United x Liverpool | Campeonato Inglês (35ª rodada)
  • Data e local: 03/05 (domingo), às 11h30 (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

⚪ Crystal Palace

  • Shakhtar x Crystal Palace | Liga Conferência - Semifinal (Ida)
  • Data e local: 30/04 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
  • Local: Municipal Henryk Reyman’s Stadium, em Cracóvia (POL)

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