Liverpool vence Crystal Palace em Anfield e sobe para quarto lugar no Inglês

O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em Anfield, neste sábado, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Alexander Isak, Robertson e Florian Wirtz foram os autores dos gols da vitória dos donos da casa. Muñoz descontou para o Palace.
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— Liverpool FC (@LFC) April 25, 2026
Situação da tabela
Com a vitória, o Liverpool aproveita o tropeço do Aston Villa, que perdeu para o Fulham fora de casa, e assume a quarta colocação da Premier League, com 58 pontos. Já o Crystal Palace permanece na 13ª posição, com 43 pontos somados.
Resumo do jogo
🔴 LIVERPOOL 3 x 1 CRYSTAL PALACE ⚪
Competição: Campeonato Inglês | 34ª rodada
Local: Anfield, em Liverpool (ING)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 11h (de Brasília)
Gols
- Isak, aos 35 minutos do 1ºT (Liverpool)
- Robertson, aos 40 minutos do 1ºT (Liverpool)
- Muñoz, aos 25 minutos do 2ºT (Palace)
- Wirtz, aos 50 minutos do 2ºT (Liverpool)
Como foi o jogo?
O Liverpool abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Isak recebeu de Mac Allister dentro da área e finalizou rasteiro para inaugurar o marcador. Cinco minutos depois, após grande defesa de Woodman, goleiro dos Reds, o time da casa avançou em contra-ataque com Curtis Jones, que passou para Robertson invadir a área e marcar o segundo.
O Crystal Palace diminuiu aos 25 minutos do segundo tempo. Yéremy Pino achou Sarr livre na área. Na finalização, Woodman fez grande defesa e sentiu lesão. No entanto, Daniel Muñoz não parou a jogada e finalizou para descontar para o visitante.
Aos 50 minutos da etapa final, Wirtz acertou linda finalização da entrada da área para confirmar a vitória dos Reds.
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Próximos jogos
🔴 Liverpool
- Manchester United x Liverpool | Campeonato Inglês (35ª rodada)
- Data e local: 03/05 (domingo), às 11h30 (de Brasília)
- Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
⚪ Crystal Palace
- Shakhtar x Crystal Palace | Liga Conferência - Semifinal (Ida)
- Data e local: 30/04 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Municipal Henryk Reyman’s Stadium, em Cracóvia (POL)