Liverpool vence Crystal Palace em Anfield e sobe para quarto lugar no Inglês

O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em Anfield, neste sábado, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Alexander Isak, Robertson e Florian Wirtz foram os autores dos gols da vitória dos donos da casa. Muñoz descontou para o Palace.

Situação da tabela

Com a vitória, o Liverpool aproveita o tropeço do Aston Villa, que perdeu para o Fulham fora de casa, e assume a quarta colocação da Premier League, com 58 pontos. Já o Crystal Palace permanece na 13ª posição, com 43 pontos somados.

Resumo do jogo

🔴 LIVERPOOL 3 x 1 CRYSTAL PALACE ⚪

Competição: Campeonato Inglês | 34ª rodada

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)

Gols

Isak, aos 35 minutos do 1ºT (Liverpool)

Isak, aos 35 minutos do 1ºT (Liverpool) Robertson, aos 40 minutos do 1ºT (Liverpool)

Robertson, aos 40 minutos do 1ºT (Liverpool) Muñoz, aos 25 minutos do 2ºT (Palace)

Muñoz, aos 25 minutos do 2ºT (Palace) Wirtz, aos 50 minutos do 2ºT (Liverpool)

Como foi o jogo?

O Liverpool abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Isak recebeu de Mac Allister dentro da área e finalizou rasteiro para inaugurar o marcador. Cinco minutos depois, após grande defesa de Woodman, goleiro dos Reds, o time da casa avançou em contra-ataque com Curtis Jones, que passou para Robertson invadir a área e marcar o segundo.

O Crystal Palace diminuiu aos 25 minutos do segundo tempo. Yéremy Pino achou Sarr livre na área. Na finalização, Woodman fez grande defesa e sentiu lesão. No entanto, Daniel Muñoz não parou a jogada e finalizou para descontar para o visitante.

Aos 50 minutos da etapa final, Wirtz acertou linda finalização da entrada da área para confirmar a vitória dos Reds.

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Próximos jogos

🔴 Liverpool

Manchester United x Liverpool | Campeonato Inglês (35ª rodada)

| Campeonato Inglês (35ª rodada) Data e local: 03/05 (domingo), às 11h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

⚪ Crystal Palace