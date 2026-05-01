Giro europeu: Leeds bate Burnley e se distancia do rebaixamento no Inglês

Pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Leeds United venceu o Burnley por 3 a 1, no Elland Road, nesta sexta-feira. Stach, Okafor e Calvert-Lewin marcaram para os mandantes, enquanto Tchaouna descontou para os visitantes.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com o resultado, o Leeds se afasta do rebaixamento e alcança a 14ª colocação, com 43 pontos, nove mais que o Tottenham, primeiro time na zona de descenso do Inglês. Por sua vez, o já rebaixado Burnley segue em 19º, com apenas 20 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵 LEEDS 3 x 1 BURNLEY🔴

🏆 Competição: Campeonato Inglês - 35ª rodada

🏟️ Local: Elland Road, em Leeds, na Inglaterra

📅 Data: 01 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Stach, aos 7' do 1ºT (Leeds)

⚽ Okafor, aos 6' do 2ºT (Leeds)

⚽ Calvert-Lewin, aos 9' do 2ºT (Leeds)

⚽ Tchaouna, aos 26' do 2ºT (Burnley)

What a win for @LUFC 👏 They're now NINE points clear of the relegation places! pic.twitter.com/rOAtxolX1K — Premier League (@premierleague) May 1, 2026

Como foi o jogo

O Leeds não demorou para abrir o placar. Aos 7 minutos, Stach mandou uma verdadeira bomba do meio da rua e marcou o primeiro dos donos da casa. O segundo tento veio apenas na etapa complementar. Aos 6, Bogle cruzou na medida para Okafor mandar de voleio para o fundo das redes.

Três minutos depois, Tanaka bateu firme e Dubravka defendeu. No rebote, Calvert-Lewin estava atento e marcou o terceiro do Leeds. O Burnley ainda chegou a diminuir, aos 26 minutos, com chute cruzado de Tchaouna, para sacramentar o placar final no Elland Road.

Próximos jogos

Leeds United:

Enfrenta o Tottenham no dia 11 de maio, às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, no Tottenham Hotspur Stadium.

Burnley:

Recebe o Aston Villa no dia 10 de maio, às 10h, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, no Turf Moor.

Campeonato Italiano

Lecce vence Pisa e ganha margem na luta contra o rebaixamento

Ainda nesta sexta-feira, o Lecce venceu o lanterna Pisa por 2 a 1, pela 35ª rodada do Italiano, na Arena Garibaldi-Romeo Anconetan, em Pisa. Cheddira e Banda marcaram para os visitantes, enquanto Léris fez o gol dos mandantes.

Com o resultado, o Lecce chegou aos 32 pontos e ocupa a 17ª posição do Italiano, abrindo quatro de vantagem para a Cremonese, primeira equipe no Z3. Do outro lado, o já rebaixado Pisa é o lanterna da competição, com 18 pontos.

As duas equipes voltam a campo pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. No dia 10 de maio, às 10h, o Pisa enfrenta a Cremonese, no Stadio Giovanni Zini. Antes disso, no dia 9 de maio, às 15h45, o Lecce recebe a Juventus, no Estádio Via del Mare.

Campeonato Espanhol

Mallorca vence Girona fora de casa e respira na tabela

Também nesta sexta-feira, o Mallorca venceu o Girona por 1 a 0, pela 34ª rodada do Espanhol, no Estadi Montilivi, em Girona. Samú Costa marcou o único gol da partida para os visitantes, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Mallorca chegou aos 38 pontos e ocupa a 15ª posição do Campeonato Espanhol, abrindo uma margem de quatro pontos em relação a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Girona estaciona nos mesmos 38 pontos e fica na 16ª colocação da tabela.

As duas equipes voltam a campo pela 35ª rodada do Espanhol. No dia 10 de maio, às 9h, o Mallorca recebe o Villareal, no Estádio Son Moix. No dia 11 de maio, às 16h, o Girona visita o Rayo Vallecano, no Estádio de Vallecas.