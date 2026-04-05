Perri brilha nos pênaltis, e Leeds vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Leeds United avançou à semifinal da Copa da Inglaterra na tarde deste domingo, no London Stadium. Pelas quartas, com o goleiro brasileiro Lucas Perri decisivo, o time ganhou do West Ham por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.
🤩 WE'RE GOING TO WEMBLEY!! pic.twitter.com/tIP25Ud3by
— Leeds United (@LUFC) April 5, 2026
Situação da Copa
Classificado, o Leeds aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na semifinal da Copa da Inglaterra. Manchester City, Chelsea, Southampton também seguem na briga pelo título.
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Resumo do jogo
🔴WEST HAM 2 (2) x (4) 2 LEEDS UNITED🔵
Competição: Copa da Inglaterra (quartas de final)
Local: London Stadium, Londres (ING)
Data: 05 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 12h30 (de Brasília)
Gols
- Ao Tanaka, aos 26 minutos do 1ºT (Leeds)
- Calvert-Lewin, aos 30 minutos do 2ºT (Leeds)
- Mateus Fernandes, aos 48 minutos do 2ºT (West Ham)
- Disasi, aos 51 minutos do 2ºT (West Ham)
Como foi o jogo
O Leeds United abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicual. Ampadu fez grande jogada e achou Tanaka, que finalizou para marcar o primeiro do jogo.
Aos 30 minutos da segunda etapa, Kilman derrubou Aaronson dentro da área e, com auxílio do VAR, o árbitro apontou pênalti para o Leeds. Calvert-Lewin foi para a bola e ampliou o marcador.
Aos 48, Bowen recebeu de Adama Traoré e bateu na trave. No rebote, Mateus Fernandes diminuiu para o West Ham. Três minutos depois, Traoré levou a bola para a linha de fundo, cruzou para dentro da área e Disasi empatou.
Na prorrogação, Taty Castellanos chegou a marcar para o West Ham, mas o lance foi anulado por impedimento. Nas penalidades, Perri brilhou e defendeu as cobranças de Jarrod Bowen e Pablo Felipe. Já o Leeds perdeu apenas uma, com Joel Piroe.
Próximas partidas
West Ham
- Jogo: West Ham x Wolves | Campeonato Inglês
Data e horário: Sexta, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: London Stadium, Londres (ING)
Leeds United
- Jogo: Manchester United x Leeds United
Data e horário: Segunda, 13 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Old Trafford, Manchester (ING)