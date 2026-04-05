Perri brilha nos pênaltis, e Leeds vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Leeds United avançou à semifinal da Copa da Inglaterra na tarde deste domingo, no London Stadium. Pelas quartas, com o goleiro brasileiro Lucas Perri decisivo, o time ganhou do West Ham por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Situação da Copa

Classificado, o Leeds aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na semifinal da Copa da Inglaterra. Manchester City, Chelsea, Southampton também seguem na briga pelo título.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Resumo do jogo

🔴WEST HAM 2 (2) x (4) 2 LEEDS UNITED🔵

Competição: Copa da Inglaterra (quartas de final)

Local: London Stadium, Londres (ING)

Data: 05 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols

Ao Tanaka, aos 26 minutos do 1ºT (Leeds)

Ao Tanaka, aos 26 minutos do 1ºT (Leeds) Calvert-Lewin, aos 30 minutos do 2ºT (Leeds)

Calvert-Lewin, aos 30 minutos do 2ºT (Leeds) Mateus Fernandes, aos 48 minutos do 2ºT (West Ham)

Mateus Fernandes, aos 48 minutos do 2ºT (West Ham) Disasi, aos 51 minutos do 2ºT (West Ham)

Como foi o jogo

O Leeds United abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicual. Ampadu fez grande jogada e achou Tanaka, que finalizou para marcar o primeiro do jogo.

Aos 30 minutos da segunda etapa, Kilman derrubou Aaronson dentro da área e, com auxílio do VAR, o árbitro apontou pênalti para o Leeds. Calvert-Lewin foi para a bola e ampliou o marcador.

Aos 48, Bowen recebeu de Adama Traoré e bateu na trave. No rebote, Mateus Fernandes diminuiu para o West Ham. Três minutos depois, Traoré levou a bola para a linha de fundo, cruzou para dentro da área e Disasi empatou.

Na prorrogação, Taty Castellanos chegou a marcar para o West Ham, mas o lance foi anulado por impedimento. Nas penalidades, Perri brilhou e defendeu as cobranças de Jarrod Bowen e Pablo Felipe. Já o Leeds perdeu apenas uma, com Joel Piroe.

Próximas partidas

West Ham

Jogo: West Ham x Wolves | Campeonato Inglês

Data e horário: Sexta, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: London Stadium, Londres (ING)

Leeds United