Iraola anuncia que vai deixar comando técnico do Bournemouth no fim da temporada

O técnico do Bournemouth, o espanhol Andoni Iraola, deixará o clube ao final da temporada, anunciou nesta terça-feira (14) a equipe que ocupa a 11ª posição na Premier League, uma saída que alimenta rumores sobre uma possível transferência para o Athletic Bilbao.

O espanhol de 43 anos chegou ao clube do litoral sul da Inglaterra em 2023, substituindo o então técnico Gary O'Neil, e conduziu a equipe à melhor colocação de sua história na primeira divisão na temporada passada.

Segundo relatos da imprensa inglesa, o clube queria renovar o contrato do técnico basco, mas ele teria recusado, decisão que intensifica as especulações sobre um retorno ao seu ex-clube, o Athletic, para assumir o comando dos 'rojiblancos' no lugar de Ernesto Valverde, que já anunciou sua saída ao término da temporada.



Como jogador, Iraola passou 12 anos no Athletic, acumulando mais de 400 partidas disputadas.

"Foi uma honra comandar o Bournemouth, e sinto orgulho do que conquistamos juntos", declarou Iraola em um comunicado.

Após três anos, o espanhol, um dos treinadores mais bem avaliados da Europa, deixará os 'Cherries' ao término de seu contrato.

Além do Athletic, Iraola tem sido associado ao prestigioso cargo de técnico do Manchester United.

O anúncio de sua saída do Bournemouth ocorreu depois que Iraola, que ainda tem seis jogos restantes nesta temporada, dirigiu o time numa magnífica vitória por 2 a 1, fora de casa, contra o líder da Premier League, o Arsenal, no último fim de semana.

O último jogo de Iraola como mandante será contra o Manchester City, no domingo, 17 de maio, antes de o time visitar o Nottingham Forest na rodada final da temporada da Premier League.

Andoni Iraola poderá se despedir em grande estilo, garantindo a primeira classificação para uma competição europeia na história do Bournemouth.

Os 'Cherries' ocupam atualmente em 11º lugar, dois pontos atrás do sétimo, posição que lhes garantiria acesso à próxima edição da Conference League.

*Por AFP

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