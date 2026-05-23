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Hull City bate Middlesborough com gol nos acréscimos e volta à Premier League

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Foto por PAUL ELLIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 14:26 • Atualizado 23/05/2026 às 14:40

Com gol nos acréscimos, o Hull City venceu o Middlesbrough por 1 a 0 na tarde deste sábado, em Wembley, garantindo seu retorno à elite do futebol inglês.

Dez anos após a queda

Algoz do Millwall na semifinal dos playoffs, o Hull City contou com gol de Oli McBurnie para selar seu acesso à Premier League após 10 anos de ausência.

O Middlesbrough, por sua vez, chegou a ser eliminado pelo Southampton na semifinal, mas acabou beneficiado pela exclusão do rival, punido por ter espionado suas sessões de treinamento.

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📝RESUMO DO JOGO

🟠⚫ HULL CITY 1 x 0 MIDDLESBROUGH🔴⚪

🏆 Competição: Playoffs de acesso | Final
🏟️ Local: Wembley, Londres (ING)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)

Gol

  • ⚽ Oli McBurnie, aos 50' do 2ºT (Hull City)

Como foi o jogo?

Aos 50 minutos da etapa complementar, Hirakawa recebeu pela esquerda e cruzou para a área. O goleiro Brynn rebateu para o meio, e McBurnie aproveitou a sobra para marcar o gol do acesso.

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