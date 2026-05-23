Hull City bate Middlesborough com gol nos acréscimos e volta à Premier League

Com gol nos acréscimos, o Hull City venceu o Middlesbrough por 1 a 0 na tarde deste sábado, em Wembley, garantindo seu retorno à elite do futebol inglês.

Dez anos após a queda

Algoz do Millwall na semifinal dos playoffs, o Hull City contou com gol de Oli McBurnie para selar seu acesso à Premier League após 10 anos de ausência.

📝RESUMO DO JOGO

🟠⚫ HULL CITY 1 x 0 MIDDLESBROUGH🔴⚪

🏆 Competição: Playoffs de acesso | Final

🏟️ Local: Wembley, Londres (ING)

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

Gol

⚽ Oli McBurnie, aos 50' do 2ºT (Hull City)

Como foi o jogo?

Aos 50 minutos da etapa complementar, Hirakawa recebeu pela esquerda e cruzou para a área. O goleiro Brynn rebateu para o meio, e McBurnie aproveitou a sobra para marcar o gol do acesso.