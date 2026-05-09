Haaland marca, City bate o Brentford e pressiona líder Arsenal no Inglês

O Manchester City chegou ao oitavo jogo sem perder neste sábado. No Etihad Stadium, Doku, Haaland e Marmoush marcaram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o Brentford, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola joga a pressão para o lado do líder Arsenal, que entra em campo nesta segunda-feira.

Situação da tabela

Com o resultado, o Manchester City chega ao oitavo jogo sem perder e vai a 74 pontos, ficando a apenas dois do líder Arsenal, que ainda joga na rodada contra o West Ham, nesta segunda-feira, fora de casa. Já o Brentford continua com 51 pontos, na oitava posição.

📝RESUMO DO JOGO

🔵⚪ MANCHESTER CITY 3 x 0 BRENTFORD 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês | Rodada 36

🏟️ Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

GOLS

⚽ Jeremy Doku, aos 15' do 2ºT (Manchester City)

⚽ Erling Haaland, aos 30' do 2ºT (Manchester City)

⚽ Omar Marmoush, aos 47' do 2ºT (Manchester City)

Como foi o jogo?

Apesar de o City começar o jogo pressionando o Brentford, foram os visitantes que tiveram a primeira chance de gol. Aos 7 minutos, Kayode cobrou lateral na área, Donnarumma saiu do gol estabanado e a bola ficou sobrando em cima da linha. Se não fosse pelo corte providencial de Mateus Nunes, o Brentford teria aberto o marcador.

O Brentford chegou novamente com perigo aos 15 minutos. Jensen cobrou uma falta venenosa que passou por todos na área, obrigando Donnarumma a espalmar e afastar o perigo.

A primeira finalização do City foi aos 20 minutos. Doku cortou para dentro e cruzou para Haaland, que cabeceou por cima do gol. Aos 27 minutos, a dupla Doku-Haaland funcionou novamente. O belga fez grande jogada e cruzou rasteiro para Haaland, que acabou finalizando em cima do goleiro Kelleher.

Na etapa complementar, Igor Thiago teve a melhor chance do jogo. Após bela enfiada de bola de Kayode, o atacante brasileiro ficou cara a cara com Donnarumma, mas acabou finalizando em cima do goleiro.

O gol do City veio dos pés do melhor jogador da partida. Após escanteio curto, Jeremy Doku recebeu na ponta esquerda, conduziu até a área adversária e chutou forte no ângulo esquerdo do goleiro Kelleher.

Mais à vontade no jogo, o City ampliou aos 30 minutos. Semenyo recebeu na ponta direita, carregou a bola até o fundo de campo e cruzou para trás. Após a bola sobrar na pequena área, Haaland conseguiu colocá-la para dentro depois de um bate e rebate feio.

O terceiro gol veio nos acréscimos do segundo tempo. Após construção bonita dos donos da casa, Marmoush recebeu de Haaland dentro da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.

Próximos jogos

Manchester City

Manchester City x Crystal Palace | 31ª rodada do Camp. Inglês (atrasada)

| 31ª rodada do Camp. Inglês (atrasada) Data e hora: 13/5 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Brentford

Brentford x Crystal Palace | 37ª rodada do Camp. Inglês

| 37ª rodada do Camp. Inglês Data e hora: 17/5 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, em Londres

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