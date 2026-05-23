Ex-Corinthians, Murillo renova com o Nottingham Forest até 2030

Formado nas categoria de base do Corinthians, Murillo ampliou seu vínculo com o Nottingham Forest. Neste sábado, o clube inglês anunciou a renovação de contrato com o zagueiro brasileiro até 2030.

"Esta é a minha segunda renovação com o clube e estou muito feliz. É um sonho e é muito importante para mim, para a minha família e para a minha carreira. Isso mostra o quanto sou importante para o clube e que as pessoas confiam em mim", disse Murillo.

O defensor brasileiro, que atingiu recentemente a marca de 100 jogos pelo Forest, participou de 36 das 38 partidas do Campeonato Inglês na última temporada e foi peça fundamental para levar a equipe de volta a uma competição europeia após 30 anos.

"Também quero agradecer aos torcedores, porque eles são muito importantes não só para mim, mas também para o time e eu me sinto muito orgulhoso", completou Murillo.

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Já o diretor técnico George Syrianos ressaltou a importância do zagueiro de 23 anos para o elenco e destacou que ele já pode ser considerado um dos melhores em sua posição.

"É um jogador extremamente importante para nós e tem uma grande identificação com o Forest, além do carinho que recebe de todos que fazem parte do clube. Estamos muito felizes com a extensão do seu contrato por mais um ano, em um acordo que é tanto um reconhecimento pelo seu impacto na equipe quanto um reflexo da ambição do clube em seguir crescendo", discursou.

Murillo teve uma passagem rápida pelo time principal do Corinthians. Promovido após a Copinha de 2023, o zagueiro foi vendido ao Nottingham Forest em agosto do mesmo ano por cerca de 12 milhões de euros.