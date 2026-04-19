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Com gol no fim, Liverpool vence Everton no Derby de Merseyside

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Foto por PAUL ELLIS / AFP
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Da Redação em

Publicado 19/04/2026 às 12:27 • Atualizado 19/04/2026 às 12:45

Com gol no último lance, o Liverpool saiu vitorioso no Derby de Merseyside neste domingo. Os Reds venceram o Everton por 2 a 1, no Hill Dickinson Stadium, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Mohamed Salah e Van Dijk marcaram para o Liverpool, enquanto Beto descontou para o time da casa.

Situação da tabela

Com o resultado, o Liverpool permanece em quinto lugar, com 55 pontos somados, três atrás do quarto colocado, Aston Villa. Já o Everton segue na décima colocação, com 47 pontos em 33 partidas disputadas.

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📋 Resumo do jogo 

🔵⚪EVERTON 1 x 2 LIVERPOOL 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês - 33ª rodada
🏟️ Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool (ING)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 10h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Salah, aos 29 minutos do 1ºT (Liverpool)
  • ⚽ Beto, aos 9 minutos do 2ºT (Everton)
  • ⚽ Van Dijk, aos 55 minutos do 2ºT (Liverpool)

Como foi o jogo?

O Liverpool abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Everton, Gakpo recuperou a bola e passou para Salah, que finalizou cruzado para marcar o primeiro.

O empate do Everton veio aos nove minutos do segundo tempo. Dewsbury-Hall recebeu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Beto completar dentro da pequena área.

Aos 10 minutos de acréscimo do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Van Dijk subiu mais alto e confirmou a vitória dos Reds no Clássico de Liverpool.

Próximos jogos

🔵⚪ Everton🔵⚪

⚔️ Jogo: West Ham x Everton
🏆 Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
🏟️ Local: London Stadium, Londres

🔴⚪ Liverpool 🔴⚪

⚔️ Jogo: Liverpool x Crystal Palace
🏆 Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
🏟️ Local: Anfield, Liverpool

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