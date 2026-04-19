Com gol no fim, Liverpool vence Everton no Derby de Merseyside

Com gol no último lance, o Liverpool saiu vitorioso no Derby de Merseyside neste domingo. Os Reds venceram o Everton por 2 a 1, no Hill Dickinson Stadium, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Mohamed Salah e Van Dijk marcaram para o Liverpool, enquanto Beto descontou para o time da casa.
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— Liverpool FC (@LFC) April 19, 2026
Situação da tabela
Com o resultado, o Liverpool permanece em quinto lugar, com 55 pontos somados, três atrás do quarto colocado, Aston Villa. Já o Everton segue na décima colocação, com 47 pontos em 33 partidas disputadas.
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Resumo do jogo
🔵⚪EVERTON 1 x 2 LIVERPOOL
Competição: Campeonato Inglês - 33ª rodada
Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool (ING)
Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Gols
- Salah, aos 29 minutos do 1ºT (Liverpool)
- Beto, aos 9 minutos do 2ºT (Everton)
- Van Dijk, aos 55 minutos do 2ºT (Liverpool)
Como foi o jogo?
O Liverpool abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Everton, Gakpo recuperou a bola e passou para Salah, que finalizou cruzado para marcar o primeiro.
O empate do Everton veio aos nove minutos do segundo tempo. Dewsbury-Hall recebeu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Beto completar dentro da pequena área.
Aos 10 minutos de acréscimo do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Van Dijk subiu mais alto e confirmou a vitória dos Reds no Clássico de Liverpool.
Próximos jogos
🔵⚪ Everton🔵⚪
Jogo: West Ham x Everton
Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 11h (de Brasília)
Local: London Stadium, Londres
Liverpool
Jogo: Liverpool x Crystal Palace
Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 11h (de Brasília)
Local: Anfield, Liverpool