City goleia Liverpool com três de Haaland e vai à semi da Copa da Inglaterra; Arsenal cai

O Manchester City venceu o Liverpool por 4 a 0, neste sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Etihad Stadium, em Manchester. Erling Haaland brilhou com três gols e Antoine Semenyo completou a goleada que levou o time de Pep Guardiola para a semifinal do torneio.
Agora, o Manchester City aguarda sorteio para saber quem será o seu adversário na semifinal da Copa da Inglaterra.
📋 Resumo do jogo
🔵 MANCHESTER CITY 4 x 0 LIVERPOOL 🔴
🏆 Competição: Copa da Inglaterra (quartas de final)
🏟️ Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
📅 Data: 04 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 08h45 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Haaland, aos 39' do 1ºT (City)
- ⚽ Haaland, aos 46' do 1ºT (City)
- ⚽ Semenyo, aos 03' do 2ºT (City)
- ⚽ Haaland, aos 11' do 2ºT (City)
Com foi o jogo?
O Manchester City dominou o jogo do começo ao fim. Com 39 minutos do primeiro tempo, Haaland abriu o placar em cobrança de pênalti. Aos 46, Semenyo desceu até a linha de fundo e cruzou para o atacante norueguês anotar mais um, desta vez de cabeça.
Logo aos três minutos da segunda etapa, Semenyo saiu cara a cata com o goleiro e tocou de cavadinha para ampliar. Aos 11, Haaland soltou uma pancada e anotou o seu terceiro gol na partida. O Liverpool ainda teve uma chance para descontar aos 18, mas Salah viu Trafford defender a sua cobrança de pênalti.
Próximo jogo do City
- Chelsea x Manchester City (32ª rodada do Campeonato Inglês)
Data e horário: 12 de abril (domingo), às 12h30 (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
Próximo jogo do Liverpool
- Paris Saint-Germain x Liverpool (quartas da Liga dos Campeões)
Data e horário: 08 de abril (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
Chelsea goleia com toque brasileiro
Também neste sábado, o Chelsea não deu brecha para qualquer surpresa e atropelou por 7 a 0 o Port Vale, lanterna da 3ª divisão inglesa. Jorrel Hato, João Pedro, Jordan Gabriel (contra), Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estêvão e Garnacho fizeram os gols.
Arsenal cai!
Líder da Premier League, o Arsenal foi surpreendido e perdeu por 2 a 1 para o Southampton, fora de casa. Ross Stewart e Shea Charles fizeram para os mandantes, enquanto Gyökeres descontou.
