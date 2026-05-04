City busca empate com o Everton, mas se complica na briga pelo Inglês

O Manchester City se complicou na briga pelo título do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, a equipe de Pep Guardiola visitou o Everton no Hill Dickinson Stadium e empatou em 3 a 3, pela 35ª rodada do torneio. Agora, mesmo com um jogo a menos, o clube de Manchester não depende só de si e precisa que o líder Arsenal tropece para sonhar com o título.
Situação do campeonato
Com o resultado, o Everton permanece na 10ª posição, com 48 pontos. Do outro lado, o Manchester City permanece em segundo lugar, com 71 - cinco atrás do líder Arsenal.
Resumo do jogo
EVERTON 3 x 3 MANCHESTER CITY
Competição: 35ª rodada do Campeonato Inglês
Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
Data: 04 de maio de 2026 (segunda-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- Jerémy Doku, aos 43' do 1ºT (Manchester City)
- Thierno Barry, aos 23' do 2ºT (Everton)
- Jake O'Brien, aos 28' do 2ºT (Everton)
- Thierno Barry, aos 36' do 2ºT (Everton)
- Erling Haaland, aos 38' do 2ºT (Manchester City)
- Jerémy Doku, aos 53' do 2ºT (Manchester City)
Como foi o jogo?
Em um primeiro tempo truncado, o Manchester City aproveitou uma das poucas chances para abrir o placar. Aos 43 minutos, Cherki passou para Doku, que chutou de fora da área e balançou as redes.
Na etapa complementar, porém, o jogo ficou muito mais movimentado. Jogando em casa, o Everton se impôs e empatou a partida aos 23 minutos. Em falha de Guéhi, Barry roubou a bola e bateu na saída de Donnarumma para marcar o primeiro. Cinco minutos depois, O'Brien virou a partida. Em cobrança de escanteio, Garner cruzou para o zagueiro, que subiu mais que todo mundo e fez o segundo gol do Everton.
Aos 36 minutos do segundo tempo, Barry marcou o seu segundo gol e o terceiro do Everton. Após bola enfiada de Rohl, o atacante bateu na saída de Donnarumma e ampliou. Na saída de bola, porém, o Manchester City diminuiu. Kovacic fez ligação direta com Haaland, que encobriu Pickford e fez o segundo do City.
Na reta final da partida, o Manchester City pressionou pelo empate e conseguiu no último lance do jogo, aos 53 minutos. Após bate e rebate na área, Doku recuperou a bola, fez boa jogada individual e bateu colocado para igualar o marcador no Hill Dickinson.
