Chelsea x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa da Inglaterra

Chelsea e Manchester City se enfrentam pela grande final da Copa da Inglaterra neste sábado, às 11h (de Brasília), no Estádio de Wembley, na Inglaterra.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Chelsea chega para a final após eliminar o Leeds por 1 a 0 nas semifinais. A equipe de Londres entrou na competição na terceira rodada e, até chegar nessa fase, passou por: Charlton, Hull City, Wrexham e Port Vale. Já o City venceu o Southampton na fase anterior por 2 a 1, e, desde a estreia na terceira rodada, eliminou: Exeter, Salford, Newcastle e Liverpool.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Prováveis escalações
Chelsea
R. Sánchez; M. Gusto, L. Colwill, W. Fofana e J. Hato; R. James, M. Caicedo e E. Fernández; Cucurella, Palmer e João Pedro.
Técnico: Calum McFarlane.
Manchester City
Trafford, M. Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; N. González, B. Silva e Cherki; Semenyo, Doku e Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.
Arbitragem
Darren England-ING será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Chelsea x Manchester City
Competição: Copa da Inglaterra - Final
Data e horário: Sábado, 16 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Estádio de Wembley, Wembley (ING)
Transmissão: ESPN e Disney+