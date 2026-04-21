Chelsea perde para o Brighton e sai da zona de classificação à Liga Europa

O Chelsea está fora da zona de classificação às competições europeias. Nesta terça-feira, a equipe londrina visitou o Brighton e perdeu por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Kadioglu, Kinshelwood e Welbeck marcaram os gols no Falmer Stadium.

Situação da tabela

Com o resultado no confronto direto, o Brighton ultrapassou o Chelsea. Agora, a equipe possui 50 pontos e subiu para a sexta posição, enquanto o time londrino caiu para o sétimo lugar, com 48. No entanto, os dois clubes podem cair na tabela, caso Brentford e Bournemouth vençam seus jogos atrasados.

Na Inglaterra, os cinco primeiros se classificam para a Liga dos Campeões, o sexto colocado para a Liga Europa e o campeão da Copa da Liga para a Conference League.

📋 Resumo do jogo

🔵 BRIGHTON 3 x 0 CHELSEA ⚫

🏆 Competição: Campeonato Inglês (34ª rodada)

🏟️ Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING)

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

⚽ Ferdi Kadioglu, aos 3' do 1ºT (Brighton)

⚽ Jack Hinshelwood, aos 11' do 2ºT (Brighton)

⚽ Danny Welbeck, aos 46' do 2ºT (Brighton)

Como foi o jogo?

O Brighton começou melhor na partida. Aos três minutos do primeiro tempo, Mitoma cobrou escanteio e, após bate e rebate, Kadioglu bateu rasteiro e abriu o placar. Os mandantes continuaram melhores, obrigaram Sánchez a fazer boas defesas e foram ao intervalo vencendo.

No segundo tempo, a dominância do Brighton continuou. Aos 11 minutos, Rutter lançou para Hinshelwood, que bateu cruzado e marcou o segundo dos mandantes. O Chelsea se lançou ao ataque buscando evitar a quinta derrota consecutiva, mas não obteve sucesso e ainda sofreu mais um gol. Em contra-ataque armado por De Cuyper, aos 46, Welbeck saiu cara a cara com Sánchez e bateu alto para fechar o placar.

Próximos jogos

Brighton

Newcastle x Brighton | 35ª rodada do Camp. Inglês

Data e hora: 02/05 (sábado), às 11h (de Brasília)

Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

Chelsea

Chelsea x Leeds United | Semifinal da Copa da Inglaterra

Data e hora: 26/04 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

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