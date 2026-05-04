João Pedro marca, mas Chelsea perde do Forest e chega à sexta derrota seguida no Inglês

O Chelsea foi derrotado pelo Nottingham Forest por 3 a 1 nesta segunda-feira, no Stamford Bridge, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e chegou à sexta derrota seguida na competição. Taiwo Awoniyi (duas vezes) e Igor Jesus fizeram para os visitante, enquanto João Pedro fez um golaço para os Blues.
Situação da tabela
Com esse resultado, o Chelsea mantém os 48 pontos na tabela do Inglês e fica na nona posição. Já o Forest fica mais distante da zona de rebaixamento, ainda em 16º, mas com 42 pontos somados.
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📋 Resumo do jogo
🔵 CHELSEA 1 x 3 NOTTINGHAM FOREST 🔴
🏆 Competição: Campeonato Inglês (35ª rodada)
🏟️ Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Taiwo Awoniyi, aos 2' do 1ºT (Nottingham Forest)
- ⚽ Igor Jesus, aos 15' do 1ºT (Nottingham Forest)
- ⚽ Taiwo Awoniyi, aos 7' do 2ºT (Nottingham Forest)
- ⚽ João Pedro, aos 48' do 2ºT (Chelsea)
Como foi o jogo
O Nottingham Forest abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com Awoniyi. Bakwa cruzou para o atacante que, sozinho, cabeceou para o fundo das redes. O segundo gol veio poucos minutos depois, aos 15 da primeira etapa, com o brasileiro Igor Jesus, de pênalti, para os visitantes.
Ainda na primeira etapa, Jesse Derry sofreu um pênalti aos 45 minutos após um grave choque de cabeça com Zach Abbott. O ponta do Chelsea caiu desacordado após o lance, e ambos foram substituídos. Após o atendimento, Matz Sels defendeu a penalidade batida por Cole Palmer. O goleiro brilhou de novo e defendeu a finalização no rebote.
Aos sete minutos da segunda etapa, Gibbs-White recebeu em velocidade e tocou para Awoniyi ampliar o placar para o Nottingham. O assistente do terceiro gol também precisou ser substituído por um choque com o goleiro Robert Sanches, que também saiu, aos 11 minutos do segundo tempo.
Aos 48 minutos, João Pedro diminuiu para o Chelsea com um golaço. O brasileiro recebeu um cabeceio de Cucurella, dominou no peito e acertou um lindo voleio, sem chances para Sels.
Próximos jogos
Chelsea
- Jogo: Liverpool x Chelsea
- Data e horário: 9 de maio de 2026 (sábado), às 8h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)
- Local: Anfield, em Liverpool (ING)
Nottingham Forest
- Jogo: Aston Villa x Nottingham Forest
- Data e horário: 7 de maio de 2026 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
- Competição: Liga Europa - semifinal (volta)
- Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
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— Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2026