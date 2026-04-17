Chelsea x Manchester United: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chelsea e Manchester United se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Chelsea chega após uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City. Os Blues ocupam o sexto lugar no inglês, com 48 pontos. O United também chega após uma derrota. O clube de Manchester perdeu para os Leeds por 2 a 1, porém manteve a terceira posição, com 55 pontos.
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Prováveis escalações
Chelsea
Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Hato e Cucurella; Caicedo e Lavia; Estêvão, Palmer e Pedro Neto; João Pedro.
Técnico: Liam Rosenior.
Manchester United
Lammens; Dalot, Yoro, Ugarte e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo.
Técnico: Michael Carrick.
Arbitragem
Michael Oliver-ING será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Chelsea x Manchester United
Competição: Campeonato Inglês
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
Transmissão: Disney+
Onde assistir ao restante da rodada da Premier League?
- 8h30 - Brentford x Fulham: Disney+ e XSports.
- 11h - Leeds x Wolverhampton: e Disney+.
- 11h - Newcastle x Bournemouth: ESPN e Disney+.
- 13h - Tottenham x Brighton: ESPN e Disney+.