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Chelsea x Manchester United: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

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Foto por ADRIAN DENNIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/04/2026 às 20:00

Chelsea e Manchester United se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Chelsea chega após uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City. Os Blues ocupam o sexto lugar no inglês, com 48 pontos. O United também chega após uma derrota. O clube de Manchester perdeu para os Leeds por 2 a 1, porém manteve a terceira posição, com 55 pontos.

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Prováveis escalações

Chelsea

Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Hato e Cucurella; Caicedo e Lavia; Estêvão, Palmer e Pedro Neto; João Pedro.
Técnico: Liam Rosenior.

Manchester United

Lammens; Dalot, Yoro, Ugarte e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo.
Técnico: Michael Carrick.

Arbitragem

Michael Oliver-ING será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Chelsea x Manchester United
Competição: Campeonato Inglês
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
TransmissãoDisney+

Onde assistir ao restante da rodada da Premier League?

  • 8h30 - Brentford x Fulham: Disney+ e XSports.
  • 11h - Leeds x Wolverhampton: e Disney+.
  • 11h - Newcastle x Bournemouth: ESPN Disney+.
  • 13h - Tottenham x Brighton: ESPN Disney+.

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